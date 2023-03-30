خلال رمضان.. 6 عادات يجب عليك الحذر منها حول مائدة الطعام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حلول شهر رمضان، تنتشر بعض الممارسات الصحيّة الخاطئة، وخصوصًا عندما يرتبط الأمر بالأغذية والمشروبات التي نستهلكها بعد نهارٍ طويل من الصيام.

وهناك أدلّة علميّة توضّح أنّ الصّيام يعود بفوائد كبيرة على الصّحة، بحسب الموقع الرسمي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.

ويستطيع الصائم في هذه الفترة إنقاص وزنه، وخفض معدلات ضغط الدم والكوليسترول.

وتذهب بعض هذه الفوائد هباءً بسبب ممارسة عادات خاطئة، مثل الإفراط في تناول الطعام، سواءً خلال وجبتي الإفطار والسحور، وإهمال وجبات الطعام الصحيّة والغنيّة بما يحتاج إليه جسمك من مغذّيات، والتّوجه نحو الأطعمة الغنية بالدّهون.

وسلّط الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة عبر موقع "تويتر" الضّوء على 6 عادات خاطئة يجب الحذر منها خلال شهر رمضان.

واطّلع على أبرز العادات عبر الانفوجرافيك أعلاه: