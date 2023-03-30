دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات حدًّا يقارب مستويات قياسية، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمرة الأولى، على نسخة عقار ناركان (Narcan) من دون وصفة طبية، الأربعاء.

وأفاد الدكتور روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء أنّ الوكالة "ما زالت ملتزمة بمعالجة التعقيدات المتطورة بشأن أزمة الجرعة الزائدة. وكجزء من هذا العمل، استخدمت سلطتها التنظيمية لتسهيل الوصول بشكل أكبر إلى النالوكسون، من خلال تشجيع تطوير واعتماد منتج نالوكسون من دون وصفة طبية لتلبية الحاجة الملحة للصحة العامة".

وتابع أنّ "الموافقة اليوم على بخاخات نالوكسون الأنفي من دون وصفة طبية ستساعد على تحسين الوصول إليه، وزيادة عدد المواقع حيث يكون متاحًا، والمساعدة على خفض عدد الوفيات جراء الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية في أنحاء البلاد. ونشجع الشركة المصنّعة على جعل الوصول إلى المنتج أولوية من خلال إتاحته في أقرب وقت ممكن وبسعر مناسب".

وعلّق الدكتور راهول غوبتا، مدير مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، أنّ إمكانية الوصول تمثل المفتاح لضمان أنّ رذاذ ناركان الأنفي ينقذ الأرواح.

وقال غوبتا: "من المهم حقًا أن نواصل بذل قصارى جهدنا لجعل هذا الدواء المنقذ للحياة متاحًا لأي شخص، ولكل شخص في أنحاء البلاد".

وأضاف غوبتا أنّ الأعمال التجارية، مثل المطاعم، والبنوك، والمدارس، سيتم تشجيعها على شراء عقار النالوكسون من دون وصفة طبية.

وأشار غوبتا إلى "أنّنا سنشجّع الشركات، والمطاعم، والمصارف، وورش البناء، والمدارس، ومؤسسات تجارية أخرى على التفكير بالأمر على أنه مماثل لإنذار دخان أو مزيل رجفان القلب، لتسهيل الوصول إليه، لأنك لست وحدك. فقد يكون جارك، أو أحد أفراد عائلتك، أو صديقك، أو زميلًا في العمل أو المدرسة، الذي قد يحتاج إليه".

,يأتي بخاخ الأنف في عبوة من جرعتين تحوي كل منها 4 مليغرامات، في حال عدم استجابة الشخص للجرعة الزائدة من الجرعة الأولى. غير أنّ شركة "Emergent BioSolutions" المصنعة للدواء، تؤكد أنّ غالبية الجرعات الزائدة يمكن عكس مفعولها بجرعة واحدة. ويمكن إعطاء المنتج لأي شخص، حتى الأطفال والرضّع.

ويتوقّع أن يمسي رذاذ الأنف متاحًا للشراء في المتاجر وعبر الإنترنت بحلول أواخر الصيف، بحسب ما أفادت "Emergent BioSolutions"، الأربعاء.

أكثر من مليون وفاة بجرعات زائدة من المخدرات

وتُوفي أكثر من مليون شخص بجرعات زائدة من المخدرات في العقدين الماضيين، أي منذ بدأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بجمع تلك البيانات. والعديد من هذه الوفيات سببها المواد الأفيونية. وتوصلت الوكالة إلى أن الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المواد الأفيونية تفوق نسبة 17٪ خلال عام واحد فقط، أي من حوالي 69 ألف وفاة عام 2020، إلى حوالي 81020 عام 2021.

وتعتبر الوفيات الناجمة عن المواد الأفيونية السبب الرئيسي للوفاة العرضية في الولايات المتحدة. وغالبيتها يقع بين البالغين، لكنّ الأطفال يموتون أيضًا، غالبًا عقب تناول المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل. وبين عامي 1999 و2016، توفي نحو 9 آلاف طفل ومراهق بسبب التسمم الأفيوني، وسُجلت أعلى معدلات سنوية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، بحسب النتائج التي توصلت إليها مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وأظهرت الأبحاث أن إتاحة الدواء على نطاق واسع قد ينقذ الأرواح بعدما سجّلت الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، غالبيتها نتيجة تناول مواد أفيونية اصطناعية، مثل الفنتانيل المصنوع بطريقة غير مشروعة.

وأشاد روبرت كرام، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة المصنعة "Emergent"، بقرار إدارة الغذاء والدواء باعتباره "إنجازًا تاريخيًا".

وأفاد كرامر في بيان: "نحن ملتزمون بتحسين الصحة العامة ومساعدة من يعملون بجد لإنهاء أزمة المواد الأفيونية، وحاليًا مع المسؤولين في الحكومة، ومجموعات البيع بالتجزئة والمناصرة، ويتوجب علينا العمل معًا لمواصلة زيادة القدرة على الوصول (إلى البخاخ) وتوافره، بالإضافة إلى تثقيف الناس بشأن مخاطر الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، وأهمية أن تكون مجهّزا ببخاخ ناركان للأنف للمساعدة على إنقاذ الحياة".

كيف يعمل النالوكسون؟

ويعمل ناركان عن طريق منع تأثيرات المواد الأفيونية على الدماغ واستعادة التنفس. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، ويجب إعطاؤه ما أن تظهر علامات الجرعة الزائدة.

ويكون للدواء مفعولًا فقط على شخص تعاطى موادًا أفيونية، ولن يكون له تأثير عكسي على أي نوع آخر من الجرعات الزائدة من المخدرات، لكن ليس له تأثيرات سلبية إذا أعطي لشخص لم يتعاط المواد الأفيونية.

ويعكس النالوكسون مفعول جرعة زائدة خلال 90 دقيقة تقريبًا، لكن يمكن أن تبقى المواد الأفيونية في الجسم لفترة أطول.

كما يجب مراقبة الأشخاص الذين تم إعطاء النالوكسون لهم بعناية حتى وصول المساعدة الطبية، ومراقبتهم لمدة ساعتين إضافيتين.

توسيع نطاق القدرة على الوصول إلى الدواء

وتم توزيع حوالي 1.2 مليون جرعة من النالوكسون من قبل صيدليات البيع بالتجزئة في عام 2021، بحسب البيانات التي نشرتها الجمعية الطبية الأمريكية، وهو رقم يعادل تسعة أضعاف تقريبًا ما تم توزيعه قبل خمس سنوات.

ولفتت شركة "Emergent" إلى أنها لا تملك معلومات عن كلفة بخاخ ناكران من دون وصفة.

وقال خبراء الحد من الضرر إن سعر النالوكسون حال دون وصول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لشرائه. ورغم أن التكلفة ستنخفض على الأرجح عندما يصبح متاحًا من دون وصفة طبية، إلا أنهم يقولون إنه يُرجّح أن يبقى بعيد المنال بالنسبة لكثيرين.

وقال نابارون داسغوبتا، العالم في مركز أبحاث الوقاية من الإصابات بجامعة نورث كارولينا، الذي يدرس الأدوية والأمراض المعدية: "لن نتمكن من زيادة توزيع النالوكسون بطريقة تغير قواعد اللعبة حتى نتحكّم على نحو أفضل بالسعر".

وأضاف أن التغييرات المنفصلة لمنح التمويل من قبل كل من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، وإدارة خدمات إساءة استخدام العقاقير والصحة العقلية، ستجعل من السهل على الولايات والإدارات الصحية المحلية شراء النالوكسون.

ولفت غوبتا إلى أنّ إدارة بايدن تطلب من شركات الأدوية إبقاء سعر الدواء منخفضًا.

وقال: "هذا أحد الأمور التي كان الرئيس واضحًا بشأنها للغاية: أنه يتعين علينا التأكد من أن هذه الأدوية المنقذة للحياة، بالإضافة إلى العلاج، يمكن الوصول إليها بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، سواء كان ريفيًا أم حضريًا، غنيًا أم فقيرًا. نريد أن نتأكد من أن هذا الدواء يمكن لشرائح واسعة من الناس الوصول إليه".

لكنّ الخبراء يرون أنّ العمل الأكثر أهمية لمكافحة النتائج المدمرة لوباء الجرعة الزائدة من المخدرات يتمثّل بالتركيز المستمر على علاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية وغيرها من استراتيجيات الحد من الضرر.