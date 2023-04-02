نبتة صغيرة برائحة عطرية مميزة.. ما هي أبرز فوائد البابونج؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يمرّ العديد من الأشخاص، بلحظات من التوتر بسبب ضغوطات الحياة المستمرة.. وربما لن يحتاجوا سوى لكوب ساخن من شاي البابونج لإراحة أعصابهم.

ويُعتبر البابونج نباتًا عشبيًا ينتمي إلى الفصيلة النّجميّة، ويحمل أزهارًا بيضاء يتوسطها اللون الأصفر.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة على موقع "تويتر"، أنه يتميز برائحة عطرية مميزة، كما ينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

استخدامات البابونج في الطب البديل

تخفيف أعراض القلق

يساهم في تخفيف الأرق واضطرابات النوم

تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم وانتفاخات البطن

تحذيرات

لا يُستخدم لمن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع

عدم الإكثار من البابونج للمرأة الحامل

التعارض مع الأدوية

قد يتعارض مع أدوية منع الحمل، ويقلّل من فاعليتها

قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس، ما يزيد من حدّته

قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم عند الإكثار من تناوله، ويزيد من خطر النزيف

وتُستخلص مشروبات الأعشاب عادة من النباتات، والفاكهة، والبذور المجففة.

وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هذه المشروبات غالبًا لا تحتوي على الكافيين، ومن بينها شاي البابونج.

وتحتوي هذه العشبة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما قد يُساعد في التقليل من الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب.