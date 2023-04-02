ما هي مصادر الحديد وكيف تُحسّن من امتصاصه في جسمك؟

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نشر الأحد ، 02 ابريل / نيسان 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما مدى أهمية معدن الحديد وما مصادر الحصول عليه؟ أسئلة عديدة يجيب عليها مجلس الصحة الخليجي في منشور خاص عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

بداية، ما هو معدن الحديد؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن الحديد معدن لا ينتجه الجسم، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة تشمل:

مصادر حيوانية

اللحوم: اللحوم الحمراء والكبدة والكلى

الدواجن: البيض

الأسماك: السلمون والتونة

مصادر نباتية

المكسرات: الجوز واللوز

الخضار الورقية: السبانخ والبروكلي

البقوليات: العدس والحمص

مصادر أخرى

حليب الأم

كيف تعرف أنك تعاني من نقص الحديد؟

ضيق في التنفس

ضعف الذاكرة والتركيز

شحوب الوجه

الدوخة والصداع

الشعور بالتعب والضعف

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن هذه الأعراض قد لا تظهر اعتمادًا على مدى نقص الحديد الذي لديك.

هل ترغب في تحسين امتصاص الحديد بالجسم؟

من الضروري تناول أطعمة تحتوي على فيتامين (ج)، والتقليل من شرب القهوة والشاي والألبان التي تُقلل من عملية الامتصاص.

ويُعزز مستوى الحديد لديك من الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكفاءة نقل الأكسجين إلى أعضاء أخرى في الجسم.