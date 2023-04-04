فيروس ماربورغ..دول عربية تحذر مواطنيها من السفر إلى دولتين بأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذّرت دول عربية رعاياها من السفر إلى دولتين أفريقيتين، نظرًا ‏لتفشي ‏فيروس ماربورغ.

وتواجه غينيا الاستوائية وتنزانيا أول فاشيات معروفة لفيروس ماربورغ، وهو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى. وينتمي ماربورغ إلى فصيلة الفيروس المسبب لحمى إيبولا النزفية.

وهذا الأسبوع، حثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المسافرين إلى البلدين على تجنب الاختلاط بالمرضى ومراقبة الأعراض لمدة ثلاثة أسابيع بعد مغادرة المنطقة.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه يتعين على المسافرين إلى غينيا الاستوائية اتخاذ احتياطات وتجنب السفر غير الضروري إلى المقاطعات التي يتفشى فيها المرض.

وأعلنت غينيا الاستوائية، الواقعة على الساحل في غرب أفريقيا، عن تفشي مرض فيروس ماربورغ في منتصف فبراير/شباط مع انتشار الحالات في مقاطعات متعددة. واعتبارًا من 22 مارس/ آذار الماضي، كان لدى غينيا الاستوائية 13 حالة مؤكدة، بما في ذلك 9 أشخاص لقوا حتفهم بينما تعافى شخص واحد، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وأشارت تنزانيا، الواقعة على الساحل في شرق أفريقيا، إلى أن فيروس ماربورغ بدأ بالتفشي في 21 مارس/ آذار الماضي، مع الإبلاغ عن حالات بقريتين في منطقة كاجيرا، وفقًا لما أوضحته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. واعتبارًا من 22 مارس/ آذار الماضي، كان لدى تنزانيا ثماني حالات مؤكدة، بما في ذلك خمس حالات وفاة.

تعرّف في الانفوغراف أعلاه إلى الدول العربية التي حّذرت رعاياها من السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا:

المملكة العربية السعودية

الكويت

دولة الإمارات

سلطنة عُمان

البحرين

ويتسبب المرض الناجم عن فيروس ماربورغ بارتفاع في درجة الحرارة، وصداع حاد، ووعكة شديدة. ومن أعراضه الشائعة أيضاً الأوجاع والآلام العضلية.

وقد كُشف عن فيروس ماربورغ للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ، وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا.

ماذا تشمل أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ؟

الحمى

الضعف

نزيف داخلي أو خارجي

فشل الأعضاء

طرق الانتقال