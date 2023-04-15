دراسة: هل تقلّل المعينات السمعية من خطر إصابتك بالخرف؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت دراسة جديدة أنّ علاج ضعف السمع قد يعني التقليل من مخاطر الإصابة بالخرف.

وقد يؤدي فقدان السمع إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.

لكن، أوضحت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet الخميس، أنّ المعينات السمعية تساعد على التقليل من مخاطر وقوع ذلك.

وتتبّع الباحثون بيانات أكثر من 437 ألف شخص في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة.

وأفادت الدراسة أنهم نظروا في مخاطر إصابة كل شخص بالخرف، والاستخدامات المبلّغ عنها ذاتيًا للمعينات السمعية، والسجلات الطبية لمعرفة إذا كان الشخص مصابًا بالخرف.

وورد على لسان مؤلف الدراسة دونغشان تشو، الأستاذ في جامعة شاندونغ بالصين، في بيان: "تؤكد الأدلة على أن ضعف السمع قد يكون أكثر عوامل الخطر تأثيرًا للإصابة بالخرف في منتصف العمر".

وتابع: "تشير دراستنا إلى أنّ المعينات السمعية يمكن أن تكون علاجًا فعّالًا، من حيث التكلفة، للتخفيف من الأثر المحتمل لفقدان السمع على الخرف".

وأخذ البحث في الحسبان عوامل أخرى، ضمنًا الشعور بالوحدة، والعزلة الاجتماعية، والاكتئاب، لكنه وجد أن فقدان السمع غير المعالج لا يزال له ارتباط قوي بالخرف.

وأشارت لجنة "لانسيت" لعام 2020، حول الوقاية من الخرف، والتدخل، والرعاية، إلى أن فقدان السمع قد يكون مرتبطًا بحوالي 8٪ من حالات الخرف.

ووجدت هذه الدراسة أن استخدام المعينات السمعية يُقلل من مخاطر الإصابة إلى مستويات مماثلة للأشخاص الذين لا يعانون من ضعف السمع.

قلة استخدام المعينات السمعية

وقالت ليز هاملين، مديرة السياسة العامة في جمعية فقدان السمع الأمريكية: "نحن بحاجة إلى استخدام مثل هذه الدراسات لتشجيع الناس على عدم الشعور بالإحراج من مشاكل السمع، والسعي إلى التقييم والعلاج عاجلاً وليس آجلاً".

وتابعت: "الاستخدام المبكر للمعينات السمعية يمكن أن يساعد الناس على الاحتفاظ بوظائفهم، والتواصل بشكل أفضل في المنزل مع العائلة والأصدقاء".

وقالت الدكتورة كارينا دي سوزا، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في قسم أمراض النطق واللغة وعلم السمع في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، إن العديد من البالغين يحتاجون إلى أجهزة المساعدة السمعية، لكنهم لا يستخدمونها بشكل كافٍ.

وأوضحت دي سوزا: "أظهرت دراسة حديثة أن 15٪ فقط من البالغين في الولايات المتحدة الذين يعانون من ضعف السمع يستخدمون معينات سمعية".

وأضافت: "هناك العديد من الأسباب المحتملة لاختيار الأشخاص عدم الحصول على المعينات السمعية، لكن إحدى المشاكل كانت إمكانية الوصول إلى هذه الأجهزة والقدرة على تحمل تكاليفها".

ولكن، تقدم دراسة دي سوزا بعض الأمل في إمكانية الحصول عليها.

ووجدت هذه الدراسة الأولية الصغيرة، التي نُشرت في مجلة JAMA - Head & Neck Surgery، Otolaryngology الخميس، أنّ المعينات السمعية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تكون خيارًا جيدًا لبعض الأشخاص. لكنها ليست خيارًا يناسب الجميع.

وأوضحت: "إذا كنت لا تفي بالمعايير المحددة لارتداء سماعة OTC، فإنني أوصي بطلب المساعدة من اختصاصي سمع مؤهل".