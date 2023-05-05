أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن "كوفيد -19" لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية بعد أكثر من ثلاث سنوات على إعلانه كذلك.

وناقشت لجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وضع الجائحة، الخميس، في اجتماعها الخامس عشر بشأن Covid-19، ووافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ضرورة إنهاء إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة على المستوى الدولي.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي الجمعة: "لأكثر من عام أخذت الجائحة منحنى تنازليا"، حسب قوله.

وأضاف تيدروس: "سمح هذا الاتجاه لمعظم البلدان بالعودة إلى الحياة كما كنا نعرفها قبل Covid-19"، وأردف: "أمس، اجتمعت لجنة الطوارئ للمرة الخامسة عشرة وأوصتني بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقًا دوليًا، لقد قبلت تلك النصيحة".

وأعلنت المنظمة أن تفشي فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا في يناير/كانون ثاني من عام 2020، قبل حوالي ستة أسابيع من وصفه بأنه جائحة.

وتفرض حالة الطوارئ الصحية العالمية (PHEIC) اتفاقية بين البلدان للالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية لإدارة الطوارئ، وتعلن كل دولة بدورها عن حالة الطوارئ الصحية العامة الخاصة بها – وهي إعلانات لها وزن قانوني، تستخدمها الدول لحشد الموارد وتطبيق إجراءات من أجل تخفيف الأزمة.