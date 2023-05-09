مع ضبط شحنات ضخمة.. مجلس الصحة الخليجي يحذر من مخاطر الكبتاغون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- حذّر مجلس الصحة الخليجي من مخاطر تناول حبوب الكبتاغون المخدرة، وسط الأنباء المتواترة عن ضبط شحنات ضخمة من هذه الحبوب في نطاق دول الخليج.

وقال مجلس الصحة الخليجي، في تغريدة عبر تويتر مصحوبة برسوم توضيحية، إنه في بداية تعاطي الكبتاغون تظهر أعراض، منها التشنجات وقلة النوم، الحركة الزائدة، ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق.

وأوضح المجلس أنه بعد أشهر من التعاطي تكون النتيجة "التأثير على خلايا المخ وضمور بالجهاز العصبي، الإصابة بأمراض نفسية (اكتئاب حاد، فصام، هلوسة، شكوك).

إلى جانب صعوبات في التنفس ويصاب المتعاطي بتسمم الدم، ومشكلات في العين وأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل توقف القلب.

وقال مجلس الصحة الخليجي إنه "في غالب الأمر، قد يصل الشخص للمرحلة الأخيرة دون المرور في المراحل الأولى، لذلك لا تجعل المخدرات قرارك"، محذرًا من أنها "رحلة تضيع كل شىء".

على مدار الشهور الماضية، ضبطت السلطات في دول خليجية عدة شحنات ضخمة من حبوب مخدر الكبتاغون، الذي تعد سوريا مركزًا رئيسيًا لإنتاجه.

كانت المخدرات أحد الملفات الرئيسية في المباحثات العربية مع سوريا، قبيل صدور قرار عودتها إلى الجامعة العربية الأحد الماضي.

يرتبط الكبتاغون (أو الفينثيلين) باسم مخدر يعود لحقبة الستينيات من القرن الماضي، وبدأ تصنيعه كدواء في ألمانيا آنذاك، لعلاج بعض الأمراض المرتبطة بفرط الحركة وتشتت الذهن.

عاد العقار إلى الواجهة مع اندلاع الحرب في سوريا، وانتشر في مناطق المعارضة والحكومة، ويتم توجيه شحناته بشكل رئيسي إلى دول الخليج والأردن والعراق.