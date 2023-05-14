ما هو الفرق بين الأنيميا والثلاسيميا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعرف الفرق بين الثلاسيميا والأنيميا؟ وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة عبر موقع "تويتر" الفرق بين الحالتين.

والثلاسيميا عبارة عن اضطراب وراثي في خلايا الدم، ويظهر على شكل انخفاض في مستوى الهيموجلوبين وعدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي.

وعندما يأتي الأمر للأنيميا (نقص الحديد)، تنتج هذه الحالة عندما لا يستمد الجسم المقدار الكافي من الحديد من الطعام، أو بسبب النزيف المزمن، أو ضعف امتصاص الحديد.

ونظرًا لأن الجسم يحتوي على عدد أقل من خلايا الدم الحمراء عند الإصابة بالثلاسيميا، فقد تظهر على الشخص أعراض انخفاض تعداد الدم أو فقر الدم.

ونظرًا لوجود عدد أقل من خلايا الدم الحمراء في الجسم عند الإصابة بالثلاسيميا، فقد تظهر على الشخص أعراض الأنيميا، وفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وعندما تكون مصابًا بالأنيميا، فقد تشعر بالتعب، أو الضعف.

ومن المحتمل المعاناة من هذه الأعراض أيضًا:

الدّوار

ضيق التّنفس

تسارع ضربات القلب

الصداع

التشنّجات في الساق

الصعوبة في التّركيز

شحوب الجلد

والثلاسيميا اضطراب يمكن علاجه والتعامل معه عبر عمليات نقل الدم، والعلاج بالاستخلاب (chelation therapy)، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

ويمكن للمصابين تناول وجبات طعام مغذية وممارسة الرياضة للحفاظ على صحّتهم أيضًا.

ويُنصح الأشخاص الذين لديهم بفقر الدم بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، وتتضمن التالي: