دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشرت أنباء عبر الشبكات الاجتماعية ووسائل إعلام محلية، عن إغلاق هرم خوفو - الأكبر بمدينة الجيزة لمدة شهر، مثيرة تساؤلات حول أسباب الإغلاق، وتأثيره على برنامج زيارة منطقة الأهرامات من المواطنين والسائحين القادمين من الخارج.

وتشهد منطقة أهرامات الجيزة، أعمال تطوير ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم.

قالت نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، إنه تم إغلاق هرم خوفو من الداخل لإجراء أعمال الصيانة والترميم الدورية، في إطار حرص الوزارة الحفاظ على آثار مصر، وتتم هذه الأعمال بالتناوب بين الأهرامات لإتاحة الفرصة للزائرين لزيارة أماكن مشابهة بديلة، مضيفة أنه سيتم فتح هرم منكاورع من الداخل للزيارة بديلًا لإغلاق هرم خوفو من الداخل حتى يشاهد الزائرون الأهرامات من الداخل خلال مدة غلق "خوفو" من الداخل للصيانة.

وأضافت العارف أن هذا النظام يتم اتباعه في أعمال الصيانة الدورية في جميع المواقع الأثرية، مثل منطقة مقابر وادي الملوك في الأقصر، حيث يتم غلق بعض المقابر بها للصيانة والترميم وفتح مقابر أخري للزيارة.

ويوجد في مصر العديد من الأهرامات المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، تمتد من منطقة أبو رواش التابعة لمحافظة الجيزة وحتى محافظة الفيوم جنوب العاصمة القاهرة، إلا أن أشهر 3 أهرامات عالميًا هم خوفو وخفرع ومنكاورع.

أكدت العارف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن منطقة الأهرامات متاحة لزيارة السائحين والمواطنين، للاستمتاع بما تحتويه من آثار فريدة وإجراء جولة بجميع أنحاء المنطقة عدا دخول هرم خوفو من الداخل، والذي سيبدأ إغلاقه بداية من شهر يونيو ولمدة شهر لأعمال الصيانة، منوهة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إغلاق هرم خوفو من الداخل لإجراء أعمال الصيانة والترميم.

وفقًا لوزارة الآثار، انتهى بناء هرم خوفو عام 2566 قبل الميلاد، واستغرق بنائه ما بين 10 إلى 20 عامًا. ويبلغ ارتفاع الهرم 146.5 متر، ويضم ثلاث حجرات دفن من الداخل، إحداهما مقطوعة أسفل الصخر السفلي، واثنتان على ارتفاع داخل المبنى نفسه، وهو أمر ينفرد به هرم خوفو.

أشارت نيفين العارف إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع القطاع الخاص، يعملان على تطوير الخدمات المقدمة للسائحين بمنطقة الأهرامات لتحسين تجربة الزائرين، وتشمل خطة التطوير توفير حافلات نقل كهربائية لمشاهدة الآثار المختلفة بالمنطقة وتوفير أماكن جلوس ومظلات ولوحات إرشادية وتعريفية للزائرين.

وتشهد مصر نموًا في أعداد السياحة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ويتوقع أن يزور البلاد 15 مليون سائح هذا العام، وفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى.