بمناطق في السعودية شوهدت هالة حول الشمس.. وفلكي يوضح الظاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر هالة تحيط بالشمس رصدت في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

واستشهد المتخصص بعلم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز في السعودية، مُلهَم هندي، بأحد مقاطع الفيديو المتداولة قائلا بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "من المصادفة أن تظهر هذه الظاهرة الهالة الشمسية في اليوم الدولي للضوء لكونها مرتبطة جدا بتفاعلات الضوء".

وتابع الفلكس السعودي موضحا: "حيث تم مشاهدة صباح اليوم هالة تحيط بالشمس في جنوب السعودية نواحي جازان ونجران وشرورة وهي بسبب تشبع طبقات الجو العليا بالرطوبة مما ادى لانكسار الضوء وظهور الهالة".

ويشار إلى أن نشطاء سبق وتداولوا صورا لظاهرة الهالة الشمسية في عدد من المناطق حول العالم.