تقرير يكشف واقيات الشمس الأكثر أمانًا وفعالية لعام 2023

إذا كنت ترغب في منع الإصابة بسرطان الجلد.. فعليك تجنب هذه الأخطاء عند وضع واقي الشمس

"جونسون آند جونسون" تقوم بسحب واقيات الشمس الخاصة بها من السوق بعد العثور على مواد كيميائية مسببة للسرطان فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أن اختيار واقي الشمس المناسب، يُعد أمرا ضروريا خاصة خلال أشهر الصيف، وتمتلئ أرفف المحلات التجارية والصيدليات بالعشرات من الخيارات، كل منها يعد بأن يكون الأفضل في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

ومع ذلك، تحتوي غالبية خيارات واقيات الشمس على مادة أو أكثر من 12 مادة كيميائية أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بضرورة إجراء أبحاث عليها من قبل الشركات المصنعة قبل اعتبار هذه المكونات "آمنة وفعالة بشكل عام"، وفقًا لما ذكره تحليل جديد.

وقالت إميلي سبيلمان، وهي مديرة برنامج "Healthy Living Science" لدى مجموعة "Environmental Working Group (EWG)" غير الربحية، التي قامت بالتحقيق في منتجات واقي الشمس لنحو 17 عامًا: "وجدنا أن 25% فقط من واقيات الشمس المطروحة في الأسواق، توفر حماية جيدة على نطاق واسع بدون مكونات كيميائية مزعجة".

وصدر الثلاثاء، تقرير هذا العام، بعنوان "الدليل السنوي الـ17 لـ EWG لواقيات الشمس الأكثر أمانًا".

ووجد التقرير أن استخدام مادة الأوكسي بنزون مانع الأشعة فوق البنفسجية، التي ارتبطت بأضرار لصحة الإنسان وتدمير الشعاب المرجانية، يشهد تراجعًا.

وفي عام 2019، كانت مادة أوكسي بنزون مكونًا يتواجد في 60% من جميع المنتجات الواقية من الشمس التي اختبرتها مجموعة EWG، وانخفض استخدامها إلى 30% في عام 2022.

وبحلول هذا العام، استخدمت هذه المادة الكيميائية في 6% فقط من المنتجات التي تم اختبارها، والتي تضمنت واقيات الشمس، ومستحضرات الترطيب اليومية، وترطيب الشفاه ذات واقية من الشمس.

أفضل واقي شمس بحسب الاستخدام

وفي تقرير عام 2023، قامت EWG باختبار وتصنيف أكثر من 1،700 منتج من منتجات الحماية من أشعة الشمس لكشف مدى سلامتها وفعاليتها، مع تجميع النتائج بحسب الاستخدام.

وبالنسبة لأفضل واقي شمس للاستخدام الترفيهي والشاطئي، استوفت منتجات بلغ عددها 229 معايير EWG.

وفي فئة الرضع والأطفال، استوفت منتجات بلغ عددها 51 المعايير، وأُدرجت منتجات بلغ عددها 128 ضمن فئة أفضل استخدام يومي.

وأوضح ديفيد أندروز، كبير علماء EWG أنه "في حين أن الشركات المصنعة قد تبتعد عن استخدام الأوكسي بنزون، فإن جزءًا كبيرًا من السوق لا يزال يقدّم منتجات تستخدم 12 مكونًا لا يمكن اعتبارها آمنة وفعالة من دون الخضوع لمزيد من الاختبارات".

وصُنّفت المنتجات من 1 (الأفضل) إلى 10 (الأسوأ) من حيث الامتثال لأربع فئات رئيسية: مستوى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة "UVA" والمتوسطة "UVB" بشكل منفصل، والتوازن بين الاثنين وثبات المكونات الفعالة، بما في ذلك أي تراجع يطرأ تحت تأثير أشعة الشمس، أو تفاعلها مع مكونات أخرى لتقليل فعاليتها.

وبالإضافة إلى المواد الكيميائية، يتواجد نوعان من المكونات المعدنية وهما ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك، حيث أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إدراج سلامتهما وفعاليتهما في الدليل.

وكانت الواقيات الشمسية المعدنية سابقًا معروفة بترك بقايا بيضاء أشبه بالمسحوق على البشرة؛ ومع ذلك، أكدت سبيلمان أن العديد من الخيارات الجديدة في السوق قد حلت هذه المشكلة.

ولا يتطلب التضمين في دليل واقيات الشمس من الشركات المصنعة سرد المكونات أو تقديم وثائق حول سلامة المنتجات، وفقًا لما ذكره هومر سوي، نائب الرئيس الأول لعلوم الحياة الصحية لدى مجموعة EWG.

وقامت مجموعة EWG بتوسيع برنامج التحقق الخاص بها لمنتجات العناية الشخصية ليشمل واقيات الشمس هذا العام. ويمكن للمصنعين إضافة علامة التصديق الخاصة بـ EWG إذا كانت منتجات الحماية من الشمس تستوفي المعايير الصارمة لمنتجات العناية الشخصية المعتمدة.

وأشارات سبيلمان إلى ثلاث علامات تجارية تتضمن 12 منتجًا تم اعتمادها من خلال البرنامج. وأضافت: "نتوقع أن يزداد هذا العدد".

ولفتت إلى أن جميع رسوم الاشتراك في البرنامج تصب مباشرة في جهود البحوث التي تقوم بها مجموعة EWG لصالح المستهلكين.

وبهدف الحصول على علامة EWG، يجب أن يكون المنتج "أخضرًا"، وأن يكون غير مضر بالصحة أو البيئة، ويجب أن يذكر كل مكون على العبوة، بما في ذلك الجسيمات النانوية والعطور.

ويجب ألا يحتوي واقي الشمس على مكونات محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا، بالإضافة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة حماية البيئة الأمريكية، والبرنامج الوطني الأمريكي للسموم، وقائمة كاليفورنيا للمواد المعروفة المسببة للسرطان والسموم الإنجابية.

ويجب ألا يستخدم واقي الشمس الذي يحمل علامة التحقق من EWG مزاعم تسويق محظورة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مثل "حماية كاملة من الشمس" أو "مضاد للتعرق" أو "مضاد للماء"، ولا يمكن أن يكون على شكل رذاذ أو بودرة بسبب خطر الاستنشاق.

ويجب أن يحتوي المنتج على عامل حماية شمسية (SPF) بين 15 و50، ويجب أن يوافق على تقديم نتائج أداء الأشعة فوق البنفسجية (UVA) من مختبر مستقل.

وفيما يلي واقيات شمس اجتازت اختبار التحقق من مجموعة EWG: