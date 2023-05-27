دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون في بيان نشر الجمعة على حسابها على تطبيق انستغرام، إلغاء حفلاتها في إطار "جولة الشجاعة العالمية" (Courage World Tour) التي كانت مرتقبة خلال عام 2024، وذلك نتيجة مضاعفات متلازمة الشخص المتيبس التي تعاني منها، وهي حالة عصبية نادرة تسبّب تشنجات وتيبسًا في العضلات.

وكانت ديون سبق وأعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2022، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، إلغاء العديد من الحفلات التي كانت تزمع إحياءها خلال جولتها الأوروبية في فبراير/ شباط، لأنها تعاني من مشاكل صحية منذ مدة طويلة.

وقالت حينها: " "بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعرف حاليًا أنها السبب وراء التشنجات التي أعاني منها".

ورغم خضوعها لجلسات علاج فيزيائي يوميًا، أطلع مصدر مقرّب من المغنية الشهيرة CNN، أنها "تعاني من ألم شديد".

وفي إعلانها عبر تطبيق انستغرام إلغاء جولتها نقل عن ديون التالي: "أنا آسفة جدا لإحباط آمالكم جميعا مرة أخرى. أنا أبذل قصارى جهدي لاستعادة قوتي، لكن الجولة قد تكون أمرًا يصعب تحقيقه حتى عندما تتمتّع بكامل صحتك 100٪".

وأضافت: "ليس من العدل الاستمرار بتأجيل العروض، ورغم أنّ ذلك يفطر قلبي، فمن الأفضل أن نلغي كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقًا للعودة إلى المسرح مجددًا. أريدكم جميعًا أن تعلموا أنني لن أستسلم.. وأتوق لرؤيتكم مجدّدًا".

متلازمة الشخص المُتَيَبِّس

تتسبب متلازمة الشخص المُتَيَبِّس بتصلّب العضلات وتشنّجها، وزيادة الحساسية تجاه المنبّهات مثل الصوت والضوء، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

وكانت الدكتورة إميلي سامي مخيبر من مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس في مؤسسة "جونز هوبكنز ميديسن" قالت لـCNN سابقًا: "كثيرًا ما ترتبط بالتشنجات العضلية، التي يمكن أن تكون حادّة.. ويمكن أن تتسبب بالسقوط، والألم الشديد، وإعاقة كبيرة".

ويمكن أن تكون هذه التشنجات قوية بما يكفي لكسر العظام، فأي سقوط قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

من المعرض لخطر الإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس؟

متلازمة الشخص المتيبس نادرة جدًا. قال مخيبر إن حوالي 1 من كل مليون شخص يصاب بالمتلازمة، ولن يرى معظم أطباء الأعصاب سوى حالة واحدة أو حالتين في حياتهم.

أبلغ عن أول حالة لمتلازمة الشخص المتيبس في خمسينيات القرن المنصرم، وكان يشار إلى المرض تاريخيًا باسم "متلازمة الرجل المتيبس".

منذ ذلك الحين، اكتشف أنه يصيب النساء أكثر بمرتين من الرجال، وتم تغيير الاسم إلى متلازمة الشخص المتيبس لتجنب الالتباس.

يمكن أن تتطور هذه الحالة في أي سن، ولكن الأعراض غالبًا ما تبدأ في ثلاثينيات أو أربعينيات العمر، وفقًا لعيادة كليفلاند.

ما الذي يسبّب متلازمة الشخص المُتَيَبِّس؟

يُعتقد أن متلازمة الشخص المُتَيَبِّس لها سمات مرض مناعي ذاتي، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

ونظرًا إلى ندرة المرض وغموض أعراضه، غالبًا ما يسعى الأشخاص إلى الحصول على رعاية للألم المزمن قبل حصولهم على رعاية عصبية.

وكمعدل وسطي، يستغرق الأمر حوالي سبع سنوات كي يحصل شخص ما على تشخيص لمتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، بحسب قول الدكتور سكوت نيوسوم، مدير مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس.

كيف يتم علاج متلازمة الشخص المُتَيَبِّس؟

لا يوجد علاج معروف لمتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، لكن الأدوية قد تخفّف الأعراض. ويمكن أن تساعد أدوية الغلوبيولين المناعي بتقليل الحساسية تجاه محفزات الضوء أو الصوت، ما قد يساعد بتجنب السقوط أو التشنجات.

ويمكن أن تكون مسكنات الألم، والأدوية المضادة للقلق، ومرخيات العضلات جزءًا من علاج هذا المرض. ويستخدم مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس أيضًا حقن "توكسين البوتولينوم".

وقالت مخيبر: "إذا تُرك المرض من دون علاج، يمكن أن يعيق مسار الحياة اليومية".

ولكن مع العلاج، يمكن السيطرة على الأعراض.

وأكدت المطربة العالمية أنها تتلقى حاليًا العلاج الذي تحتاجه على يد فريق ممتاز من الأطباء.

وقالت: "أفتقد الجميع كثيراً.. ولا أطيق الانتظار كي أكون على خشبة المسرح وأُغني لكم".

وفي الوقت الحالي، تحتاج ديون إلى التركيز على وضعها الصحي، متأملة أن تكون على طريق التعافي.