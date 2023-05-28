8 خطوات للحفاظ على قوة النظر.. ما هي؟

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نشر الأحد ، 28 مايو / أيار 2023

هل تشعر بالقلق من فقدان النظر؟ هذا ما يمكنك فعله لحماية نفسك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تزور طبيب العيون بشكلٍ دوري؟ وهل تحرص على ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل؟

ولا تقتصر خطوات الحفاظ على النظر على الانتباه لنوع الأطعمة التي تستهلكها فقط.

وتناول "تجمع القصيم الصحي" مجموعة من النصائح التي يمكنك الالتزام بها بتغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

8 خطوات للحفاظ على نظرك:

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة العين، مثل الجزر، والسبانخ، والطماطم، والأسماك

ارتداء النظارات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عند الخروج من المنزل، أو القيادة

تجنّب الإجهاد والتوتر الذي يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للجسم، وبالتالي العيون

إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة العين، وتشخيص أي مشاكل صحية مبكرًا

استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكلٍ صحيح، والتأكد من أخذ فترات راحة للعين عند الجلوس أمام الحاسوب، أو استخدام الهاتف المحمول

تجنّب التدخين للمحافظة على صحة الأوعية الدموية

استخدام ضوء مناسب وقوي لتفادي تعرّض العين للظّلام، أو الإضاءة المفرطة

الحفاظ على النظافة الشخصية، والحرص على تنظيف الأدوات التي تُستخدم للعين يوميًا، مثل العدسات اللاصقة، والنظارات

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تشير التقديرات إلى أن هناك إمكانية للوقاية من نصف حالات ضعف البصر والعمى من خلال التشخيص المبكر، والعلاج في الوقت المناسب.

ورُغم توفّر العلاج الفعّال من حيث التكلفة، والتدخلات التي تهدف للحفاظ على العينين، لا يزال عدد أمراض العيون المسبّبة للعمى بشكلٍ مُحتمل، يتزايد.

ويزداد انتشار العمى وضعف البصر مع تقدّم المرء بالعمر مهما كانت المجموعة العرقية والإثنية التي ينتمي إليها.

وتشمل الأمراض الرئيسية بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق التنكس البقعي، وإعتام عدسة العين، واعتلال الشبكية السكري، والجلوكوما (المياه الزرقاء).