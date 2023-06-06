(CNN)-- حذّر علماء من أن القطب الشمالي قد يكون خاليًا من الجليد البحري قبل عقد من الزمن تقريبًا مما كان متوقعًا، وهو مؤشر آخر واضح على أن أزمة المناخ تحدث بشكل أسرع من المتوقع، حيث يواصل العالم الدفع التلوث المؤدي لارتفاع حرارة الكوكب.

وجدت دراسة جديدة نُشرت الثلاثاء في مجلة Nature Communications أن الجليد البحري في القطب الشمالي يمكن أن يختفي تمامًا خلال شهر سبتمبر في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الحالي. أفاد العلماء أنه حتى لو قام العالم بإجراء تخفيضات كبيرة في تلوث ارتفاع درجة حرارة الكوكب اليوم، فإن القطب الشمالي لا يزال بإمكانه أن يشهد فصول صيف خالية من الجليد البحري بحلول عام 2050.

حلل الباحثون التغييرات من 1979 إلى 2019، وقارنوا بيانات الأقمار الصناعية المختلفة والنماذج المناخية لتقييم كيفية تغير الجليد البحري في القطب الشمالي.

ووجدوا أن انخفاض الجليد البحري كان إلى حد كبير نتيجة للتلوث الذي يسببه الإنسان، ويؤدي لارتفاع درجة حرارة الكوكب، وأن النماذج السابقة قللت من شأن اتجاهات ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي.

"لقد فوجئنا بأن القطب الشمالي سيكون خاليًا من الجليد في الصيف بغض النظر عن جهودنا في تقليل الانبعاثات، وهو ما لم يكن متوقعًا"، هذا ما قاله سونغ كي مين، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ بجامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، لشبكة CNN.

يتراكم الجليد في القطب الشمالي خلال الشتاء ثم يذوب في الصيف، وعادة ما يصل إلى أدنى مستوياته في سبتمبر/ أيلول، قبل أن تبدأ الدورة مرة أخرى.

قال سونغ كي مين إنه بمجرد أن يصبح صيف القطب الشمالي خاليًا من الجليد، فإن تراكم الجليد البحري في المواسم الباردة سيكون أبطأ بكثير. كلما زادت درجة الحرارة، زادت احتمالية بقاء القطب الشمالي خاليًا من الجليد البحري في موسم الشتاء الأكثر برودة.

في ظل "مسار انبعاثات أعلى" - حيث يستمر العالم في حرق الوقود الأحفوري وتستمر مستويات التلوث الناتج عن الاحتباس الحراري في الارتفاع - تشير الدراسة إلى أن القطب الشمالي سيشهد خسارة كاملة للجليد البحري من أغسطس/ آب حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول قبل عام 2080.

تتناقض نتائج الدراسة مع تقرير الحالة العلمية لعام 2021 الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي وجد أن القطب الشمالي سيكون "خاليًا من الجليد تقريبًا في منتصف القرن في ظل سيناريوهات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوسطة والمرتفعة".

قال سونغ كي مين إن هذه الدراسة الجديدة تظهر أنه يمكن أن يحدث قبل 10 سنوات، بغض النظر عن سيناريوهات الانبعاثات.

وأظهرت دراسة أجريت في عام 2022 أنه على مدى العقود العديدة الماضية، ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي أربع مرات أسرع من بقية العالم. كانت هناك بالفعل خسارة سريعة للجليد البحري في المنطقة، مع انكماش الجليد البحري في سبتمبر/ أيلول بمعدل 12.6٪ كل عقد، وفقًا لوكالة ناسا.

إن وجود القطب الشمالي بدون جليد بحري صيفي من شأنه أن يرسل تأثيرات موجعة وخيمة في جميع أنحاء العالم. يعكس الجليد الأبيض اللامع الطاقة الشمسية بعيدًا عن الأرض. عندما يذوب هذا الجليد، فإنه يكشف المحيط الأكثر قتامة، الذي يمتص المزيد من الحرارة مسبباً المزيد من الاحترار - وهي عملية تغذية مرتدة تسمى "تضخيم القطب الشمالي".

يمكن أن يكون لانخفاض الجليد البحري تأثير أيضًا على الطقس العالمي الممتد إلى ما بعد القطب الشمالي.

قال مين: "نحن بحاجة إلى أن نعد أنفسنا لعالم أكثر دفئًا في القطب الشمالي قريبًا جدًا. نظرًا لأنه يُقترح أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي إلى حدوث ظواهر الطقس المتطرفة، مثل موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات على خطوط العرض الشمالية والمتوسطة والعالية، فإن البداية المبكرة لمنطقة القطب الشمالي الخالية من الجليد تعني أيضًا أننا سنواجه أحداثًا متطرفة بشكل أسرع مما كان متوقعًا".

يمكن أن يؤدي خلو القطب الشمالي من الجليد البحري أيضًا إلى زيادة الشحن التجاري مع فتح طرق جديدة، مما سيكون له تأثير غير مباشر. وفقًا لبطاقة تقرير القطب الشمالي السنوية الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي للعام الماضي، فإن زيادة حركة الشحن البحري ستؤدي إلى المزيد من الانبعاثات والتلوث في المنطقة.

قال ميكا رانتانين، الباحث في المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية والمؤلف الرئيسي لدراسة عام 2022، لشبكة CNN، إن الدراسة التي نُشرت الثلاثاء استفادت من "منهجية جديدة وحديثة" للتنبؤ بموعد خلو القطب الشمالي من الجليد.

قال رانتانين، الذي لم يشارك في الدراسة، "إن المنهجية حذرة للغاية وتوفر درجة عالية من اليقين في الإسناد. النتيجة الأكثر لفتًا للانتباه ليست أن فقدان الجليد البحري يُعزى إلى زيادة غازات الدفيئة، وهو ما كان معروفًا بالفعل إلى حد كبير، لكنهم يتوقعون خلو القطب الشمالي من الجليد في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقًا بنحو عقد".

قال مين إن النتائج تظهر أن القطب الشمالي على وشك أن يصبح "مريضًا بشكل خطير"، وأن المنطقة وصلت إلى "نقطة التحول". وأضاف: "يمكننا اعتبار الجليد البحري في القطب الشمالي بمثابة الجهاز المناعي لجسمنا الذي يحمي أجسامنا من الأشياء الضارة. بدون الحامي، ستنتقل حالة القطب الشمالي من سيء إلى أسوأ بسرعة".