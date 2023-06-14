3 أسباب وراء تهديد مليون نوع من الكائنات الحية بالانقراض..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التنوع الأحيائي أو البيولوجي يضم النظم البيئية، والتي تأثرت بشكل متزايد بالبشر.

ويؤدي تغير المناخ إلى تدهور التنوع البيولوجي. وتغيير النظم الإيكولوجية البحرية والبرية والمياه العذبة في جميع أنحاء العالم. كما تسبب في فقدان الأنواع المحلية وزيادة الأمراض ودفع الموت الجماعي للنباتات والحيوانات، وذلك وفقًا لما أشار إليه الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وهناك ما يصل إلى مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهدد بالانقراض، والعديد منها ستختفي في غضون عقود.

وخلال الخمسين عامًا الماضية، شهدت الطبيعة تراجعًا واسعًا لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، في ظل تسارع أنماط الاحترار العالمي.

ويزيد ارتفاع درجات الحرارة من خطر فقدان النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وتحولات في توزيع النباتات، والفيروسات، والحيوانات، وحتى المستوطنات البشرية.

تعرّف في الإنفوغراف إلى الكائنات المهددة بالانقراض وأبرز الأسباب وراء ذلك