دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساعدت حبوب إيلي ليلّي (Eli Lilly) التجريبية لفقدان الوزن الأشخاص على خسارة نسبة 15٪ من وزن أجسامهم بعد 36 أسبوعًا على أعلى جرعة أخذت خلال تجربة منتصف المرحلة، وهو ما ينافس ما شوهد مع العلاجات المعتمدة حاليًا من طريق الحقن مثل Wegovy على فترات أطول.

وأفاد باحثون في دراسة نشرت في مجلة New England Journal of Medicine الجمعة، أن العقار أورفورغليبرون (orforglipron) له آثار جانبية مماثلة لتلك الموجودة ضمن هذه الفئة، والمعروفة باسم ناهضات مستقبلات GLP-1 التي تشمل الأحداث المعدية المعوية الأولية مثل الغثيان والإمساك والقيء. وقدمت نتائج التجربة الممولة من شركة Lilly في مؤتمر جمعية السكري الأمريكية في سان دييغو.

يتم إعطاء الأدوية المعتمدة حاليًا لفقدان الوزن مثل Wegovy لشركة Novo Nordisk على شكل حقن مرة واحدة في الأسبوع. كما اعتمد Ozempic من Novo Nordisk الذي يحتوي على نفس المكون الرئيسي مثل Wegovy، المسمى semaglutide، وMounjaro لشركة ليلّي لمرض السكري من النوع 2، لكنهما يستخدمان أيضًا لفقدان الوزن من دون ذكر ذلك ضمن التوصيف. ويُعد Orforglipron جزءًا من مجموعة جديدة من الأدوية التجريبية التي تتبع نفس الهدف، GLP-1، لكن من خلال تناول حبوب يومية.

وقالت الدكتورة نادية أحمد، نائب الرئيس المساعد لشركة ليلّي التي تشرف على تطوير أدوية للتحكم بالوزن المزمن، "إن إتاحة الخيارات بالنسبة للمرضى مهمة حقًا".

وأشارت إلى أن فقدان الوزن بفضل أورفورغليبرون لا يبدو أنه يستقر عند حد 36 أسبوعًا في التجربة، وقالت إن دراسات المرحلة اللاحقة جارية لاختبار الدواء لفترة أطول لتقييم فعاليته الكاملة.

وقالت إن خسارة الوزن بنسبة 15٪ التي لوحظت مع أعلى أربع جرعات اختبرت في الدراسة مهمة، لأن هذا النطاق هو المكان الذي تبدأ فيه حقًا بالتأثير على بعض المضاعفات الأخرى التي يعاني منها هؤلاء المرضى الذين يعانون من السمنة .

تم اختبار الدواء على 272 شخصًا بمتوسط ​​وزن يبدأ من 108.7 كيلوغرامات، أو حوالي 240 رطلاً. ضمت التجربة مرضى يعانون من السمنة ، تم قياسهم بمؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر، أو زيادة الوزن، مع مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 27، وحالة صحية مرتبطة بالوزن. اختبروا أربع جرعات تتراوح من 12 إلى 45 ملليغرامًا، مقارنة مع الدواء الوهمي. كما حصل المشاركون على استشارات حول النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

وأظهرت النتائج أن فقدان الوزن خلال 36 أسبوعًا تراوحت بين 9.4٪ و14.7٪، مقارنة مع 2.3٪ لمن تناولوا الدواء الوهمي. وأفاد المشاركون من تأثيرات إيجابية للدواء على مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، وكذلك ضغط الدم الانقباضي، أو قياس الضغط عندما ينبض القلب. لم يكن هناك تغيير ملموس بضغط الدم الانبساطي، حيث يقاس الضغط عندما يرتاح القلب بين الضربات.

وأظهرت الدراسة أن الآثار الجانبية ضمنًا الغثيان، والإمساك، والقيء، والإسهال، كانت الأكثر شيوعًا. ووجدت الدراسة أنه رغم أن معظم الحالات كانت "خفيفة إلى معتدلة" الشدة وحدثت عندما زاد المشاركون تدريجياً جرعتهم من الدواء، إلا أن بين 10٪ و17٪ توقفوا عن تناول الدواء بسببهما

ولاحظ الباحثون، بقيادة الدكتور شون وارتون من عيادة وارتون الطبية، في ورقة NEJM أن الدراسة مصممة للمساعدة على تحديد أفضل جرعة، والطريقة الفضلى لزيادة الجرعة بمرور الوقت خلال دراسات أكبر في مراحل لاحقة.

ولاحظ الباحثون أن أحد القيود يتمثل بأن 91٪ من المشاركين في التجربة كانوا من البيض. وقالت أحمد إن هدف ليلّي وصناعة الأدوية على نطاق أوسع تحقيق تنوع أفضل في التجارب السريرية، وأشارت إلى أن دراسات المرحلة الثالثة لعقار ليلّي سيتمتّع بتمثيل أفضل لمجموعات أكثر.

وعقار ليلّي واحد من مجموعة عقاقير تجريبية لفقدان الوزن تسعى للانضمام إلى الأدوية الرائجة مثل Wegovy في السوق. وأعلنت شركة Novo Nordisk أن نتائج الشهر الماضي تظهر أن نسخة من حبوب semaglutide أسفرت عن فقدان وزن بنسبة 15٪ خلال 68 أسبوعًا، إسوة بنتائج Wegovy.

لكن هذا الدواء، الذي صدق عليه باسم Rybelsus لمرض السكري من النوع 2،تناوله معقدًا وفق الأطباء، لأنه يترافق مع متطلبات صارمة، مثل عدم الأكل أو الشرب خلال 30 دقيقة من تناوله.

لا تزال الأدوية بحاجة إلى إكمال الاختبارات على نطاق واسع في إطار تجارب المرحلة الثالثة، ما يعني أنه قد يلزمها شهورًا إلى سنوات كي توزع في السوق.