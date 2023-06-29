بسبب "عدوى بكتيرية خطيرة"..مادونا تؤجل جولتها العالمية لتتعافى

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستأخذ المغنية الأمريكية، مادونا، قسطًا من الراحة لبعض الوقت لتتعافى بعد معاناتها من مشكلة صحيّة، ما يعني أنّها ستؤجّل بعض المواعيد ضمن جولتها العالمية "Celebration"، والتي كان من المقرّر أن تبدأ الشهر المقبل.

وفي منشورٍ شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، كتب مدير مادونا، جاي أوسيري، أنّ الأيقونة البالغة من العمر 64 عامًا "أُصيبت بعدوى بكتيريّة خطيرة أدّت إلى مكوثها في وحدة العناية المركزة لعدّة أيام" السبت.

وأكّد أوسيري أنّ "صحتها تتحسن، لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية، ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا".

وأضاف أوسيري: "نحتاج إلى وقف جميع الالتزامات في هذا الوقت، بما في ذلك الجولة"، مشيرًا إلى أنهم "سيشاركوا المزيد من التفاصيل بمجرّد حصولهم عليها، بما في ذلك التاريخ الجديد لبدء الجولة، والعروض المُعاد تنظيمها".

وقال مصدر مُقرّب للمغنية لـCNN الأربعاء إنّها "خارج وحدة العناية المركزة، وتتعافى".

وكان من المقرّر أن تبدأ الجولة التالية لمادونا، بعنوان "Celebration"، بتاريخ 15 يوليو/تموز في مدينة فانكوفر الكندية، تليها حفلتان في مدينة سياتل الأمريكية بدءًا من 18 من يوليو/تموز.

وتمثّلت الخطة باستمرار الجولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا حتّى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وذلك قبل التوجه إلى أوروبا.