هكذا تؤثر المواد الكيميائية في البلاستيك على صحتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسلّط تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "المواد الكيميائية في البلاستيك" الضوء على المواد الكيميائية المرتبطة بتلوث البلاستيك وآثارها الضارة على الصحة البشرية، والبيئة، واستدامة الموارد. ويتضمن التقرير أكثر من 13,000 مادة كيميائية مرتبطة بإنتاج البلاستيك.

واستنادًا إلى أحدث الدراسات المذكورة في التقرير، تم اكتشاف المواد الكيميائية المثيرة للقلق في البلاستيك في مختلف القطاعات وسلاسل قيمة المنتجات، مثل ألعاب الأطفال، والتغليف (بما في ذلك المواد الملامسة للأغذية)، والمعدات الكهربائية، والإلكترونية، والمركبات، والمنسوجات الاصطناعية والأثاث، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، ومنتجات العناية الشخصية، والمنزلية، والزراعة، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك.

وتشير الدراسات إلى أن المواد الكيميائية المثيرة للقلق في البلاستيك قد تؤثر سلبًا على الصحة البشرية والبيئة، ليتم تحديد أكثر من 3,200 مادة من هذه المواد ذات خصائص خطرة ومثيرة للقلق، من أصل أكثر من 7,000 مادة مرتبطة بالبلاستيك.

وتشمل الآثار الصحية لتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية في البلاستيك: تلف الجهاز العصبي، وانخفاض الخصوبة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وخلل في وظائف الهرمونات، وسرطان الكبد والرئة.

إليكم نظرة في الإنفوغراف أعلاه إلى مخاطر تعرض البشر للمواد الضارة في البلاستيك، وأبرز مصادرها.