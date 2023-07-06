صور توثق إطلاق خدمة الرعاية الصحية المجانية قبل 75 عاما ببريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ورد في كتيّب تعريفي بنظام الرعاية الصحية العامة في بريطانيا خلال عام 1948، أنّه "يمكن للجميع، أكانوا أغنياء أم فقراء، رجالًا أم نساء أم أطفالًا، الإفادة منه أو من أي جزء منه".
وجاء في الكتيّب أيضًا: "لا يتوجب (على المرضى) دفع رسوم، باستثناء بعض المواد الخاصة. لا توجد مؤهلات تأمين. لكنه (نظام الرعاية الصحية المجاني) ليس "مؤسسة خيرية". أنتم جميعًا تدفعون لقاء خدمته، بصفة أساسية كدافعي ضرائب، وسوف يخفف ذلك من مخاوف توفر المال عند الإصابة بالمرض".
وبلغت الخدمة الصحية الوطنية (NHS)، عامها الـ75 الأربعاء، وتُعتبر حجر الزاوية للرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة. ورغم المخاوف المتزايدة بشأن أوقات الانتظار وأجور الموظفين، فإنها تتعامل مع المرضى بما يقدر بـ1.6 مليون مرة في اليوم، ولا تزال إحدى أكبر جهات التوظيف في العالم.
لكن عندما تم طرح فكرة الرعاية الصحية الشاملة المجانية لأول مرة في بريطانيا ما بعد الحرب، نُظر إلى هذه الخطوة بمثابة تطور جذري في بلد دفع فيه المرضى تكاليف علاجهم، أو المؤسسات الخيرية، أو نظام التأمين الوطني الذي لم يستفد منه سوى الموظفين.
وقبل حلول الذكرى السنوية لإطلاق هذا النظام هذا العام، نُشر كتاب جديد بعنوان "The National Health Service"، ضمّ بين دفتيه أكثر من 100 صورة تعود للعقود الأولى لانطلاق هذه الخدمة. وعرضت الصور البرامج التأسيسية مثل توفير حبوب منع الحمل، والتحصين على الصعيد الوطني، فضلاً عن التكنولوجيا الصحية الرائدة في ذلك الوقت.
وكتبت الصحفية لوسي ديفيز في مقدمة الكتاب أنه "رغم أنّ المجموعة الطبية في بعض هذه الصور تبدو قديمة وخام، فقد كان الكثير منها متطورًا في ذلك الوقت، وأنقذ الأرواح".
إليكم بعض الصور المنشورة في هذا الكتاب: