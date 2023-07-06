صور توثق إطلاق خدمة الرعاية الصحية المجانية قبل 75 عاما ببريطانيا

شاحنة تحصين متنقلة في بورتسموث، المملكة المتحدة، عام 1951.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ورد في كتيّب تعريفي بنظام الرعاية الصحية العامة في بريطانيا خلال عام 1948، أنّه "يمكن للجميع، أكانوا أغنياء أم فقراء، رجالًا أم نساء أم أطفالًا، الإفادة منه أو من أي جزء منه".

وجاء في الكتيّب أيضًا: "لا يتوجب (على المرضى) دفع رسوم، باستثناء بعض المواد الخاصة. لا توجد مؤهلات تأمين. لكنه (نظام الرعاية الصحية المجاني) ليس "مؤسسة خيرية". أنتم جميعًا تدفعون لقاء خدمته، بصفة أساسية كدافعي ضرائب، وسوف يخفف ذلك من مخاوف توفر المال عند الإصابة بالمرض".

وبلغت الخدمة الصحية الوطنية (NHS)، عامها الـ75 الأربعاء، وتُعتبر حجر الزاوية للرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة. ورغم المخاوف المتزايدة بشأن أوقات الانتظار وأجور الموظفين، فإنها تتعامل مع المرضى بما يقدر بـ1.6 مليون مرة في اليوم، ولا تزال إحدى أكبر جهات التوظيف في العالم.

لكن عندما تم طرح فكرة الرعاية الصحية الشاملة المجانية لأول مرة في بريطانيا ما بعد الحرب، نُظر إلى هذه الخطوة بمثابة تطور جذري في بلد دفع فيه المرضى تكاليف علاجهم، أو المؤسسات الخيرية، أو نظام التأمين الوطني الذي لم يستفد منه سوى الموظفين.

وقبل حلول الذكرى السنوية لإطلاق هذا النظام هذا العام، نُشر كتاب جديد بعنوان "The National Health Service"، ضمّ بين دفتيه أكثر من 100 صورة تعود للعقود الأولى لانطلاق هذه الخدمة. وعرضت الصور البرامج التأسيسية مثل توفير حبوب منع الحمل، والتحصين على الصعيد الوطني، فضلاً عن التكنولوجيا الصحية الرائدة في ذلك الوقت.

وكتبت الصحفية لوسي ديفيز في مقدمة الكتاب أنه "رغم أنّ المجموعة الطبية في بعض هذه الصور تبدو قديمة وخام، فقد كان الكثير منها متطورًا في ذلك الوقت، وأنقذ الأرواح".

إليكم بعض الصور المنشورة في هذا الكتاب:

مريض لدى اختصاصي صدر يعاين فحصًا للصدر بالأشعة السينية في مركز صحي ببريستول في يوليو/ تموز 1948، الشهر الذي تم خلاله إطلاق خدمة الصحة الوطنية (NHS). Credit: Popperfoto/Getty Images

تحتضن ممرضتان أول طفلين ولدا في إطار الخدمة الصحية الوطنية الجديدة في 5 يوليو/ تموز عام 1948. وإذا كان الطفلان قد ولدا في اليوم السابق، لكانت عائلاتهما قد تكبدت ما قيمته شلنًا وستة بنسات، وفقًا لما ورد في الكتاب الجديد "الخدمة الصحية الوطني Credit: PA Images/ Alamy Stock Photo

تظهر الصورة أول مريض خضع لزرع قلب في بريطانيا، وهو فريدريك ويست، وتحيط به ممرضات في مستشفى أمراض القلب الوطني بلندن في عام 1968. Credit: Rolls Press/Popperfoto/Getty Images

وزير الصحة البريطاني الأسبق أنورين بيفان، لعب دورًا حاسمًا في إنشاء خدمة الصحة الوطنية (NHS)، ويظهر بالصورة وهو يراجع الحملة الإعلامية في عام 1948. Credit: Popperfoto/Getty Images

ممرضة نيجيرية في مستشفى بروك العام بلندن في عام 1958. وشهدت عقود ما بعد الحرب توظيف كثيف من دول الكومنولث، ومنطقة البحر الكاريبي، لمواجهة النقص في طاقم التمريض. Credit: George W. Hales/Fox Photos/Getty Images

طبيب أسنان يفحص مريضه الصغير بمركز جراحة صحي في بريستول، بعد وقت قصير من إطلاق NHS في يوليو/ تموز عام 1948. Credit: Popperfoto/Getty Images

تخضع حبوب منع الحمل لفحص داخل شركة الأدوية البريطانية British Drug Houses، عام 1965. Credit: Trinity Mirror/Mirrorpix/Alamy Stock Photo