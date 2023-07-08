دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مركز الفلك الدولي، مساء الجمعة، صورا التقطها لما يعرف باسم "أعمدة الخلق" من سماء الإمارات، وذلك في تغريدة على صفحته بتويتر.

وقال المركز في تعليق على الصور: "قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي بتصوير سديم النسر المعروف بالرمز M16 وهو يبعد عنا 5700 سنة ضوئية ويقع في مجموعة الحية".

وتابع: "وتظهر في الصورة ما اصطلح على تسميته بأعمدة الخلق، وهي عبارة عن سديم (غاز وغبار كوني) تتولد بداخلة النجوم الحديثة، وتظهر على شكل عدة أعمدة عملاقة".

وأضاف: "تم التصوير باستخدام تلسكوب قطره 36 سم، وبلغت مدة التصوير ست ساعات، واستخدمت مرشحات الهيدروجين (اللون الأخضر) والأكسجين (اللون الأزرق) والكبريت (اللون الأحمر)".