السعودية.. الجمعية الفلكية توضح بعد رصد بقعة على الشمس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبقعة رصدت على الشمس الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنها "تتابع عبور بقعة شمسية كبيرة يظهر تخطيطها المغناطيسي بأنها تمتلك مجالاً مغناطيسياً ’بيتا دلتا‘ يحتوي على طاقة كافية لإحداث توهجات قوية ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين".

ونقل التقرير على لسان رئيس الجمعية المهندس، ماجد أبوزاهرة، قوله إن "البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس".

وأشار إلى أن "هذه البقعة تتشقق، حيث يظهر أخدود ساطع من الضوء - يُعرف باسم ’جسر الضوء‘ - في النواة الأساسية للبقعة، حيث يبلغ طول الجسر حوالي 15,000 كيلومتر ، أي ما يعادل عرض الكرة الأرضية، وهذا يجعل رصده سهلا بالتلسكوبات، وأن طبيعة هذه الجسور الضوئية ليست مفهومة تماما، وغالباً ما تمهد إلى تفكك البقع الشمسية، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الحقول المغناطيسية الموجودة عند قاعدة الجسر الضوئي مشغولة بعملية العبور وإعادة الاتصال وهي نفس العملية التي تؤدي لحدوث التوهجات الشمسية".

ونشرت الوكالة السعودية صورة للبقعة، بتعليق قالت فيه: "مصور (واس) رصد تشّكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة، ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تتفكك".