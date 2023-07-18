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إليكم 10 دول أوروبية سجلت أعلى معدل وفيات بسبب الحر الشديد بصيف 2022

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت أوروبا أشد فصل صيف سُجل على الإطلاق في عام 2022، ووجد الباحثون أيضًا أن الحرارة الشديدة أضرت بشكل غير متناسب بالمسنين والنساء.

ومن بين نحو 62 ألف حالة وفاة تم تحليلها، كان معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة أعلى بنسبة 63% لدى النساء منه بين الرجال.

وكان العمر أيضًا عاملاً مهمًا، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل كبير للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر.

تعرّف في الانفوغراف أعلاه إلى الدول الأوروبية العشر التي سجلت أعلى معدل وفيات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة الصيف الماضي

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