بحث: التبرز كل 3 أيام أو أكثر مرتبط بالتدهور المعرفي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول بحث ينظر إلى تأثير الإمساك على شيخوخة الدماغ، وجد العلماء بعض الروابط المثيرة للقلق.

وأوضح بحث، تم تقديمه يوم الأربعاء في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في العاصمة الهولندية أمستردام، أن الإمساك المزمن مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتدهور الإدراكي الذاتي بنسبة 73%.

والإمساك المزمن عبارة عن حركة الأمعاء كل 3 أيام أو أكثر.

وقال الدكتور شوران ما، المؤلف الأول للبحث والأستاذ المساعد في قسم التغذية في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، عبر البريد الإلكتروني: "اختبرت دراستنا طيفًا واسعًا من وتيرة حركة الأمعاء".

وتابع: "لقد فوجئنا بمدى قوة الارتباطات، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حركات معوية غير منتظمة".

ويعاني حوالي 16٪ من البالغين في جميع أنحاء العالم من الإمساك، ولكنه أكثر شيوعًا بين كبار السن بسبب العوامل المرتبطة بالعمر، مثل قلة ممارسة التمارين الرياضية، واستهلاك الألياف الغذائية، واستخدام أدوية بتأثيرات جانبية قد تسبب حالة الإمساك.

وُربط الإمساك المزمن بالالتهابات والاضطرابات العقلية، مثل القلق والاكتئاب.

وكان هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول العلاقة بين صحة الجهاز الهضمي والوظيفة الإدراكية طويلة المدى، وفقًا لما ذكره بيان صحفي.

وتشير الوظيفة المعرفية إلى قدرة الشخص العقلية على التعلم، والتفكير، والاستدلال، وحلّ المشكلات، واتخاذ القرارات، والتذكر، والانتباه.

وبهدف العثور على أدلة على هذه الاستفسارات، قيّم المؤلفون حالة أكثر من 112 ألف بالغ ممن شاركوا في دراسة صحة التمريض، ودراسة صحة التمريض 2، ودراسة متابعة المهنيين الصحيين.

وبحثت الدراستان الأوليتان في عوامل الخطر للأمراض المزمنة الرئيسية بين النساء في أمريكا الشمالية، بينما تبحث الدراسة الأخيرة في الموضوعات ذاتها، ولكنها خاصة بالرجال.

وجمع مؤلفو البحث بيانات حول تكرار حركة الأمعاء لدى المشاركين بين عامي 2012 و2013، والتقييمات الذاتية للمشاركين للوظيفة الإدراكية بين عامي 2014 و2017، وتفاصيل عن الوظيفة المعرفية التي تم قياسها بشكل موضوعي لبعض المشاركين بين عامي 2014 و2018.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين يتغوطون مرة واحدة في اليوم، وجد الباحثون أن المشاركين المصابين بالإمساك لديهم إدراك أسوأ بشكل ملحوظ.

وتم العثور على مخاطر متزايدة بين أولئك الذين يتغوطون أكثر من مرتين يوميًا.

وقالت ماريا سي كاريلو، كبيرة المسؤولين العلميين بجمعية الزهايمر، وهي لم تشارك في البحث: "الدماغ ليس معزولًا تمامًا عمّا يحدث في تدفق الدم لديك".

حركة الأمعاء والدماغ

وقال ما إن البحث لم يكن "مصممًا لاختبار العلاقة السببية بين حركة الأمعاء، وميكروبيوم الأمعاء، والصحة الإدراكية.. لذلك لا يمكننا استخلاص النتائج بحزم فيما يتعلق بالتسلسل السببي الدقيق الذي يقوم عليه هذا الارتباط".

ووجد الباحثون أن تكرار حركة الأمعاء والوظيفة الإدراكية الذاتية يرتبطان أيضًا بميكروبيوم أمعاء المشاركين.

ومن بين أولئك الذين يعانون من حركة أمعاء غير منتظمة ووظائف إدراكية سيئة، كان هناك نقص في البكتيريا الجيدة التي تنتج البوتيرات والأحماض الدهنية، التي تدعم حاجز الأمعاء، الذي يمنع بدوره البكتيريا والميكروبات الأخرى من دخول مجرى الدم، وفقًا لما ذكرته عيادة كليفلاند.

وتساعد البوتيرات أيضًا بشكل كبير في صحة الجهاز الهضمي، من خلال توفير مصدر الطاقة الرئيسي لخلايا القولون.

ويمكن العثور عليها في الأطعمة الغنية بالألياف، ومكمّلات الألياف، والبروبيوتيك، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، التي يتم تناولها باعتدال، مثل الزبدة، والجبن، والحليب، أو السمن.

وفيما يتعلق بصحة الجهازين العصبي والهضمي، قالت كاريلو: "الطعام الجيد لا يُغذّي أدمغتنا فحسب، بل يعزز أيضًا حركة الأمعاء الصحية".

ويجب تناول ما يكفي من الألياف، والخضار، والفاكهة، والحبوب الكاملة، والمكسرات، حيث يمكن أن تمنع الإمساك.

ويجب أن يكون إجمالي تناول الألياف 25 غرامًا على الأقل يوميًا، وفقًا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ويمكن أن يتسبب الترطيب الكافي بليونة البراز حتى يتمكن الشخص من تمريره من دون إجهاد.