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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استيقظ ابن الممثلة ماندي مور أخيرًا وطفحٍ جلدي مخيف يغطّى جسده، بحسب ما كتبت الوالدة على حسابها الخاص على "إنستغرام".

واستغرق معرفة سبب الحكّة زيارات عدّة إلى قسم الرعاية العاجلة، وزيارة طبيب للأطفال، واختصاصي بالأمراض الجلدية، وآخر مختص بأمراض الأطفال الجلديّة.

واكتُشف أنّ الأعراض التي ظهرت على ذراعيه، وساقيه، وقدميه ناتجة عن متلازمة "جيانوتي كروستي".

وكتبت مور على "إنستغرام" في 28 يوليو/تموز: "تربية الأطفال أمر غريب، وصعب، وتشعر خلاله بالعجز الشّديد أحيانًا"، لكنّها أضافت: "طالما أنّه يبتسم.. فنحن بخير".

ووفقًا لطبيبة الأمراض الجلديّة، والأستاذة المساعدة بقسم الأمراض الجلديّة بكلية "إيكان" للطّب في "ماونت سيناي" بمدينة نيويورك، الدكتورة ميليسا ليفوسكا، يُعتبر هذا المرض الجلدي حالة نادرة، ومن الطبيعي أن يجد الأطباء صعوبة في تحديده.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذا المرض.

ما هي متلازمة "جيانوتي كروستي"؟

وشرحت الدكتورة شاري ليبنر، الأستاذة المشاركة في طب الأمراض الجلديّة السريريّة بكلية "وايل كورنيل" للدراسات العليا للعلوم الطبيّة في مدينة نيويورك، أنّ المتلازمة عبارة عن طفح جلدي حميد يظهر عادًة على الوجه، والأرداف، والذراعين، والساقين، ولا يشمل فروة الرأس، أو الصدر، أو الظهر غالب الأحيان.

وأضافت أنّ الطفح الجلدي يتميّز بظهور نتوءات ورديّة صلبة قد تثير الحكّة لدى المريض في كثير من الأحيان.

وقالت ليفوسكا إنّ هذه النتوءات تكون مسطّحة في الأعلى عادةً.

وغالبًا ما تظهر الحالة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 أعوام، لكنّه ليس بالمرض الشائع.

ما الذي يسبّب هذا الطفح الجلدي؟

قال الخبراء إنّهم لا يعرفون سبب إصابة بعض الأطفال بمتلازمة "جيانوتي كروستي"، وآخرين لا.

لكن يُعتقد أنّها استجابة شديدة الحساسية لعدوى كامنة، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

وعادةً ما يُشكّل فيروس "إبشتاين-بار" العدوى الكامنة لهذه الحالة في الولايات المتحدة، وهو مرتبط بداء كثرة الوحيدات العدوائيّة، وفقًا لليفوسكا.

ولكنّها أضافت أنّ فيروس التهاب الكبد "B" هو السّبب الأكثر شيوعًا على مستوى العالم.

كيف تُعالج هذه الحالة؟

وقالت ليفوسكا إنّ متلازمة "جيانوتي كروستي" تختفي بمرور الوقت من دون تدخّل، وقد يستغرق ذلك فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين.

وفي حال عدم تلاشي الطفح الجلدي، قد يوصي أطباء الأمراض الجلديّة باستخدام الستيرويدات الموضعيّة.

وقد تكون المرطّبات، والهيدروكورتيزون الذي لا يحتاج لوصفة طبية، ومضادات الهيستامين مفيدة أيضًا.