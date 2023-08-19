حمّى الضنك.. ماذا تعرف عنها وكيف تحمي نفسك من الإصابة بها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الصحة في فلوريدا تنبيهًا صحيًا بشأن تفشي الأمراض التي ينقلها البعوض، في مقاطعتي بروارد وميامي داد اللتي بلّغتا عن تسجيل 5 حالات من حمى الضنك فيهما، بحسب ما كشفته تقارير أسبوعية.

وفي المجمل، تم الإبلاغ عن 11 حالة إصابة بحمّى الضنك المكتسبة محليًا في الولاية هذا العام، من بينها حالتين وثّقتا في مقاطعة بروارد و9 حالات في مقاطعة ميامي داد.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إن حوالي 400 مليون شخص من حول العالم يُصابون بحمى الضنك سنويًا، ما يجعله الفيروس الأكثر شيوعًا، والذي ينتقل من طريق البعوض.

ما هي حمّى الضنك وأين تنتشر؟

تنتشر بشكل رئيسي عبر بعوضة Aedes aegypti التي تُعرف بأنها تحمل العديد من الفيروسات الأخرى، مثل الحمّى الصفراء وداء الشيكونغونيا وفيروس زيكا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن حمّى الضنك تنتشر في أكثر من 100 دولة، في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، ومعظمها في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وموجودة في أراضي الولايات المتحدة، وتحديدًا في بورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية، وساموا الأمريكية.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 33 ألف حالة مكتسبة محليًا في الولايات المتحدة بين العامين 2010 و2022، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليهالأمراض.

وقالت الدكتورة غابرييلا باز بيلي، رئيسة فرع حمّى الضنك في قسم الأمراض المنقولة بالنواقل لدى ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻸﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻭﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻌﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ، تابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "تم الإبلاغ عن 95٪ من الحالات بالولايات المتحدة في بورتوريكو".

وهذه ليست مفاجأة.

وتابعت: "لديها المناخ المثالي لذلك.. إنها جزيرة استوائية".

أعراض حمّى الضنك

تظهر الأعراض على حوالي 1 من كل 4 أشخاص مصابين بحمّى الضنك.

وبين الأعراض الأكثر شيوعًا الحرارة، وقد تسبّب أيضًا الغثيان، والطفح الجلدي، أو الشعور بآلام في العضلات أو المفاصل أو العظام.

وتعتبر حمّى الضنك الحادة أقل شيوعًا، حيث يصاب بها حوالي 1 من كل 20 شخصًا.

بيد أنّ أعراضها تبقى مثيرة للقلق، حيث يمكن أن تتسبب بصدمة، أو نزيف داخلي، وحتّى الموت.

لقاح وعلاج حمّى الضنك

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح حمّى الضنك في عام 2019، لكنه ليس متاحًا للجميع.

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بـDengvaxia للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا، والذين لديهم أدلّة مؤكدة مختبريًا على الإصابة بحمى الضنك.

لكن، ما من لقاح متاح للبالغين في الولايات المتحدة.

ويمكن للأدوية، التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل عقار "الاسيتامينوفين"، أن تخفّف الحرارة أو الألم.

ولا ينصح الخبراء بتناول أي من "الأسبرين" أو "الأيبوبروفين"، لأنهما قد يزيدا من خطر النزيف الذي يترافق أحيانًا مع حمّى الضنك.

الوقاية

وقال الدكتور إيزيك أونلو لدى قسم مكافحة البعوض في مقاطعة ميامي داد، إنّ بعوضة Aedes aegypti التي تنشر حمى الضنك والفيروسات الأخرى، لا تُحبّ السفر بعيدًا، وتُفضّل التكاثر في ساحاتنا الخلفية.

وبذلك، يوصي كلًا من أونلو وباز بيلي بإزالة المياه الراكدة حول منزلك قدر الإمكان، لمنع البعوض من التجمع والتكاثر.

وتنصح مراكز مكافحة الأمراض باستخدام طارد الحشرات المسجل لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية لمنع لدغات البعوض الذي قد يحمل حمى الضنك.

وتستطيع أيضًا ارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة، إلى جانب معالجة ملابسك بنسبة 0.5٪ من البيرميثرين، وهو مبيد حشري.