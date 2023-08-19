تجدد جدل الأرض كروية أم مسطحة بعد مقطع فيديو نشره رائد فضاء سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رائد الفضاء السعودي، علي القرني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مقطع فيديو نشره للكرة الأرضية ما جدد الجدل حول إن كانت الأرض كروية أو مسطحة.

مقطع الفيديو نشره القرني على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "من الذكريات الجميلة ، الكرة الأرضية اسم على مسمى".

وسبق تفاعل مغردون مع مقطع فيديو لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، في يونيو الماضي، وهما يجيبان على سؤال "هل الأرض كروية أو مسطحة؟"، مؤكدين أنها كروية، ففي مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، قال القرني: "الأرض كروية بلا شك، وفي إثباتات عديدة سواء فيزيائية أو علمية أو بحثية ولكن الأرض كروية وبنشارككم مقطع يثبت ذلك قريبا إن شاء الله".

من جانبها، قالت أول رائدة فضاء سعودية وعربية تزور محطة الفضاء الدولية، ريانة برناوي: "والله شفناها كروية... هي الأرض كروية".