ما هو ترتيب المدن العربية عالميًا لجهة تلوث الهواء فيها خلال عام 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة – (CNN) وفقًا لبيانات صادرة عن شركة IQAir لتكنولوجيا جودة الهواء السويسرية، لا يزال تلوّث الهواء يمثّل أكبر تهديد للصحة البيئية في العالم. ويتسبّب التعرّض لتلوّث الهواء بحالات صحية عديدة قد تتفاقم، تشمل على سبيل المثال، أمراض الربو، والسرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والوفاة المبكرة.

يستعرض التقرير العالمي لجودة الهواء لعام 2022، حالة جودة الهواء حول العالم خلال السنة الفائتة. ويعرض هذا التقرير بيانات جودة الهواء PM2.5 من 7,323 مدينة عبر 131 دولة ومنطقة وإقليم. تمّ قياس بيانات PM2.5 في هذا التقرير بوحدات ميكروغرام لكل متر مكعب (ميكروغرام/ م3) وتتضمن إرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) والأهداف المؤقتة كأساس لتصور البيانات والإبلاغ عن المخاطر.

ونظرًا لتصنيف المدن العربية وفقًا لحالة جودة الهواء في عام 2022، تصدرت مدينة بغداد في العراق المرتبة الأولى عربيًا وحلّت بالمرتبة الـ13 عالميًا بين المدن الأكثر تلوثًا، لتنضم إلى الفئة القصوى لبيانات PM2.5،وتسجل متوسط 86.7، متجاوزة أكثر من 10 أضعاف القواعد الإرشادية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف أول 15 مدينة عربية ضمن مقياس شركة IQAir السنوي لجودة الهواء لعام 2022.