"حالة طارئة" على متن مركبة فضاء روسية برحلة هي الأولى منذ 1976

(CNN)-- قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، السبت، إن مركبة الفضاء لونا 25 أبلغت عن "حالة طارئة على متنها" وذلك عندما كانت المركبة الفضائية تحاول الدخول إلى مدار ما قبل الهبوط على القمر.

وتمثل مهمة الهبوط لونا 25 الروسية أول محاولة للبلاد للهبوط بمركبة فضائية على سطح القمر منذ الحقبة السوفيتية عندما هبطت آخر مركبة "لونا 24" على سطح القمر في 18 أغسطس 1976.

وقالت روسكوزموس في تدوينة على تيليغرام: "خلال العملية، حدثت حالة طارئة على متن المحطة الأوتوماتيكية، والتي لم تسمح بإجراء المناورة بالمعايير المحددة"، مضيفة: "يقوم فريق الإدارة حاليًا بتحليل الوضع".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلة ستمنع المسبار القمري الروسي، من محاولة الهبوط الذي كان من المقرر أن يتم قرب القطب الجنوبي للقمر يوم الاثنين.