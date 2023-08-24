تحذير من قطرات عين ملوّثة تصدره إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة (FDA) تحذيرًا من شراء أو استخدام بعض قطرات العين من شركتي "Dr. Berne’s" و"LightEyez" بسبب احتوائهما على تلوّث الميكروبي.

وتحتوي القطرات على مادة "ميثيل سلفونيل ميثان" (MSM)، وهو من مركّبات الكبريت العضويّة الطبيعيّة الشّائعة في الطّب التّكميلي والبديل، باعتباره العنصر النّشط.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء أنّ شركة "Dr. Berne’s" وافقت على سحب محلول قطرات "MSM" بتركيز 5% بعدما أظهرت العيّنات والاختبارات تلوثًا بالبكتيريا والفطريات.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء، أظهرت عيّنات من قطرات "MSM Eye Drops – Eye Repair" للعيون لشركة "LightEyez" احتواءها على 4 أنواع من البكتيريا، ولم تستجب الشركة لطلبات الوكالة لمناقشة المخاوف، أو سحب المنتجات.

وأكّدت إدارة الغذاء والدواء في إعلان، الثلاثاء: "هذه المنتجات أدوية غير مُعتمدة، ويتم تسويقها بشكلٍ غير قانوني في الولايات المتحدة"، وأضافت: "لا توجد أدوية عيون مسوّقة بشكلٍ قانوني تحتوي على MSM كعنصر نشط".

ويجب على المستهلكين الذين يملكون هذه المنتجات التّخلص منها.

وورد في إعلان إدارة الغذاء والدواء أيضًا "أنّ استخدام قطرات العين الملوّثة يمكن أن يؤدي إلى عدوى تتراوح من طفيفة إلى خطيرة، ومُهدّدة للرّؤية، قد تتطور إلى عدوى مُهدّدة للحياة".

لم يُبلغ عن أي أحداث ضارة متعلّقة بالمنتجات، لكن يجب على أي شخص يعاني من علامات الإصابة بعدوى في العين طلب الرعاية الطبيّة على الفور.

ويمكن لمتخصّصي الرّعاية الصحيّة والمستهلكين الإبلاغ عن الأحداث الضائرة أو المخاوف المتعلّقة بالجودة بشأن أي دواء عبر برنامج "MedWatch" التابع لإدارة الغذاء والدواء.