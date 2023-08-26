(CNN)-- انطلق أربعة رواد فضاء، يمثلون أربع دول ووكالات فضاء من أنحاء العالم، على متن صاروخ "سبيس إكس" باتجاه محطة الفضاء الدولية، في بداية مهمة من المتوقع أن تستمر أكثر من ستة أشهر.

وأقلعت المهمة، التي أطلق عليها اسم Crew-7، من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، في فلوريدا في الساعة 3:27 صباحًا بالتوقيت الشرقي، السبت.

وهذه هي المحاولة الثانية لإطلاق مهمة كرو -7، حيث تم إلغاء المحاولة، صباح الجمعة، من قبل مديري المهمة.

وكانت "ناسا" و"سبيس إكس" تستهدفان إطلاقا في وقت مبكر من صباح الجمعة، ولكن ليلة الخميس، أعلن المسؤولون فجأة تأجيل الإطلاق للسماح للمهندسين بمزيد من الوقت "لإعادة تأكيد عوامل السلامة المطلوبة" على أنظمة دعم الحياة للمركبة الفضائية "كرو دراغون"، حسبما أعلنت "ناسا".

ورواد الفضاء الأربعة في مهمة كرو-7 هم ياسمين مقبلي من وكالة "ناسا"، قائدة المهمة، ورائد الفضاء الدنماركي أندرياس موغينسن، ممثلا عن وكالة الفضاء الأوروبية، وساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ورائد الفضاء الروسي كونستانتين بوريسوف من روسكوزموس.

ومن المقرر أن ترسو كبسولة Dragon Endurance التابعة لشركة "سبيس إكس"، على المحطة الفضائية في الساعة 8:50 صباح الأحد، وتبقى في مهمة لمدة ستة أشهر.