دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شرح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الثلاثاء، مراحل وطريقة سحب عينات الدم من جسمه، وهو على متن محطة الفضاء الدولية، قبل إرسالها إلى الأرض ليفحصها الأطباء المتخصصون، مما أثار تفاعلا.

وقال النيادي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد حول طريقة أخذ عينة من الدم ووضعها في جهاز الطرد المركزي"، مؤكدا أن "طريقة سحب الدم يجب أن تتم باحترافية للحفاظ على صحة رواد الفضاء".

وقام النيادي بارتداء القفازات في يديه، وحضر أمبولين لملأهما بعينة الدم، وقام بتطهير مكان وخزة الإبرة مجهزا الشاش والشريط اللاصق لوضعه على مكان الوخز بعدما أخذ العينات.

وقال رائد الفضاء الإماراتي إن "الأمور كلها سلسة وسريعة، وهي مجهزة مسبقا".

ثم قام النيادي خلال مقطع الفيديو، بوضع الشريط المطاطي لإظهار الوريد في ذراه اليمنى والضغط عليه بشكل مناسب، ثم وخذ ذراعه بالإبرة وبدأ سحب أمبولين من الدم، وبعدها هز الأمبولين لمدة 10 ثوان، ثم قام بـ"وضعهما في جهاز الطرد المركزي للفصل بين مكونات الدم بما يشمل كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والهيموجلوبين".

وبعد ذلك، وضع رائد الفضاء الإماراتي العينات في كيس محكم داخل الثلاجة لحفظها بعد ترقيم العينات باسم الشخص وتاريخ أخذها.

وأوضح النيادي أنه "يتم بعد ذلك إرسالها إلى الأرض لفحصها من قبل الأطباء المعنيين".

وتفاعل نشطاء مع مقطع الفيديو، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: