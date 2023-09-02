الهند تطلق أول مهمة فضائية لدراسة الشمس بعد هبوط ناجح على سطح القمر

(CNN)-- أطلقت الهند مركبة Aditya L1، وهي أول مركبة فضائية مخصصة لدراسة الشمس، من جزيرة سريهاريكوتا قبالة خليج البنغال، في الساعة 11:50 صباحا بالتوقيت المحلي، السبت (2:20 صباحا بالتوقيت الشرقي).

ويأتي إطلاق المركبة "أديتيا-أل 1"، بعد أقل من أسبوعين من قيام وكالة الفضاء الهندية - منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، بصنع التاريخ إثر هبوط المركبة الفضائية Chandrayaan-3 على سطح القمر.

وجعل الهبوط الناجح لـChandrayaan-3، الهند أول دولة تنفذ هبوطا سلسا خاضعا للتحكم فيه، على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، ورابع دولة في العالم تهبط بمركبة بأمان على القمر.

في حين أن المركبة "أديتيا-أل 1" هي أول رحلة استكشافية هندية تهدف إلى دراسة الشمس.

وتتجه المركبة إلى نقطة لاغرانج 1، على بعد حوالي 930 ألف ميل، أو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

ووجهة المركبة نقطة لاغرانج 1، وهي المنطقة التي تقع بين الشمس والأرض حيث تلغي جاذبية كل منهما الأخرى. وسيسمح هذا لـ"أديتيا-أل 1"، بالبقاء في المدار ومراقبة أنشطة الشمس بأقل استهلاك للوقود.

وتشمل الأهداف الرئيسية للمهمة، دراسة الغلاف الجوي العلوي للشمس، والظواهر الشمسية المختلفة، مثل الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو الطرد الهائل للبلازما من الطبقة الخارجية للشمس، وتأثيرها على طقس الفضاء في الوقت الفعلي.