بث مباشر.. رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يعود رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الأحد، إلى الأرض بعد انتهاء مهمته والطاقم المرافق له على متن محطة الفضاء الدولية في رحلة هي الأطول لرائد فضاء عربي إلى الفضاء.

ونشر مركز محمد بن راشد للفضاء في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) رابطا للبث المباشر لرحلة العودة عن قناة دبي باللغة العربية وبث وكالة ناسا المباشر باللغة الانجليزية.

وكان النيادي في منشور سابق له على أكس قبل ساعات على انتهاء مهمته: "بدأنا المهمة زملاء واليوم نختمها إخوة..".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: "من أجمل الأشياء اللي تحققت لي خلال هذه الأشهر الستة هي أني كسبت عائلة ثانية.. كسبت إخوة عشت معهم اللحظات الحلوة والصعبة.. تبادلنا الخبرات.. تشاركنا عاداتنا وثقافاتنا.. وصنعنا ذكريات لا تنسى".