4 فئات..من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.. إليكم القائمة:

الأشخاص أكبر من 60 عامًا

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية

الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة في مشاكل بالغدة الدرقية

الأشخاص الذين لديهم أحد أمراض المناعة الذاتية

ويمكن أن تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية من شخص إلى آخر.

ونشر المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) قائمة بأبرز الأعراض الشائعة.. ويأتي من بينها:

التعب

زيادة الوزن

صعوبة في تحمّل البرد

آلام المفاصل والعضلات

الجلد الجاف أو الشعر الجاف والرقيق

فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة أو مشاكل الخصوبة

تباطؤ معدل ضربات القلب

الاكتئاب

ما الذي يُسبب قصور الغدة الدرقية؟

داء هاشيموتو

التهاب الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية الخلقي

الاستئصال الجراحي لجزء أو كامل الغدة الدرقية

العلاج الإشعاعي للغدة الدرقية

بعض الأدوية

كيف يقوم الأطباء بتشخيص قصور الغدة الدرقية؟

أوضح المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أن اختبار الدم قد يؤكد تشخيص قصور الغدة الدرقية.

وبالطبع، لن يتم الاعتماد على الأعراض وحدها لأنها قد تُشير أيضًا إلى أمراض أخرى.

ولذلك، قد يلجأ طبيبك إلى العديد من اختبارات الدم للغدة الدرقية، واختبارات التصوير، لتأكيد تشخيص المرض وأسبابه.