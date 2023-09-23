كيف يمكن الوقاية من التسمم الغذائي؟ إليكم نصائح طبيبة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قامت شركة American Foods Group ومقرها ولاية ويسكونسن بسحب أكثر من 26،308 كيلوغرام (58 ألف رطل) من لحم البقر النيء المفروم بسبب مخاوف من التلوث المحتمل بالبكتيريا الإشريكية القولونية، وفقًا لتحذير نشرته وزارة الزراعة الأمريكية، الجمعة.

ويأتي الاستدعاء في أعقاب التحذيرات الأخيرة التي أصدرها مسؤولو الصحة الفيدراليون بشأن الأمراض المنقولة بالغذاء، بما في ذلك تنبيه للأطباء من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكونوا على اطلاع على العدوى الناجمة عن بكتيريا الضمة Vibrio vulnificus الآكلة للحم، والتي تسببت في وفاة خمسة أشخاص على الأقل على الساحل الشرقي هذا الصيف.

ويدعو كل ذلك إلى النظر في الأمراض المنقولة بالغذاء، وكيف يمكن تحسين ممارسات سلامة الأغذية.

فما هو التسمم الغذائي؟ وما الذي يمكن أن يسببه؟ ما هي الأعراض الشائعة؟ والأهم من ذلك، كيف يمكن للناس الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء؟

وتُجيب المحلّلة الطبية لدى CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ، وأستاذة زائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد "ميلكن" للصحة العامة بجامعة "جورج واشنطن"

CNN: ما هو التسمم الغذائي؟ وهل يختلف عن العدوى المنقولة بالغذاء؟

دكتورة لينا وين: غالبًا ما يُستخدم هذان المصطلحان بالتبادل. وعندما يُصاب الناس بالمرض بسبب الطعام الذي يتناولونه، يكون ذلك عمومًا بسبب العدوى التي تحدث بعد تناول طعام أو شراب ملوث بالكائنات المعدية مثل البكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليات.

وتشمل الأمراض المنقولة بالغذاء أيضًا ردود الفعل التحسسية، والظروف الأخرى التي يكون فيها الطعام حاملاً لمسببات الحساسية أو السم.

ووفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يتسبب 31 مسببًا للأمراض الرئيسية في حوالي 9 ملايين حالة مرضية، ونحو 56 ألف حالة دخول إلى المستشفى وأكثر من 1،300 حالة وفاة كل عام.

CNN: ما هي الكائنات الحية الأكثر شيوعا التي تسبب العدوى المنقولة بالغذاء؟

وين: يعد النوروفيروس العامل الممرض الأكثر شيوعًا والمتورط في العدوى المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة، وهو فيروس شديد العدوى. ويمكن أن ينتشر عن طريق الطعام والشراب، ويمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق مشاركة أدوات المائدة مع شخص مصاب ومن خلال التعامل مع أغراض لمسها شخص مصاب ثم لمس فمك.

وتشمل مسببات الأمراض الشائعة الأخرى التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء البكتيريا، مثل "السالمونيلا"، و"العطيفة"، والليستيريا، والإشريكية القولونية، والطفيليات مثل "التوكسوبلازما".

CNN: ما هي الأعراض الأكثر شيوعاً للعدوى المنقولة بالغذاء؟

وين: تشمل الأعراض الشائعة الغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن. اعتمادًا على الكائن المعدي المصاب، قد يصاب الفرد أيضًا بالحمى وآلام في الجسم وأعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا.

CNN: متى يجب مراجعة الطبيب إذا كان الشخص يعتقد أنه مصاب بمرض منقول بالغذاء؟

وين: معظم الأمراض المنقولة بالغذاء يمكن علاجها في المنزل وسوف تشفى من تلقاء نفسها. ومن الضروري شرب الكثير من السوائل ومنع الجفاف.

وتشمل أسباب طلب المساعدة الطبية عدم القدرة على الحفاظ على تناول السوائل بسبب القيء أو الإسهال الشديد وعلامات الجفاف الشديد، مثل الشعور بالدوار عند الوقوف، قلة التبول، ارتفاع درجة الحرارة، الإسهال المستمر لأكثر من ثلاثة أيام والإسهال الدموي.

CNN: ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس أثناء إعداد الطعام والتي قد تكون خطيرة؟

وين: يعتبر عدم طهي اللحوم جيدًا مشكلة شائعة وخطيرة.

وأوصي بشدة بالحصول على مقياس حرارة جيد للحوم لقياس درجة الحرارة الداخلية للطعام الذي تقوم بطهيه.

مشكلة شائعة أخرى هي إهمال غسل الخضار والفواكه. وحتى إذا كنت ستقوم بتقشيرها، يجب عليك غسلها أولاً تحت الماء الجاري، وليس من الضروري استخدام المطهرات أو المحاليل الأخرى.

ويجب الانتباه إلى الأوعية والأدوات التي تلامس اللحوم النيئة. ولا تضع عناصر السلطة أو اللحوم المطبوخة في هذه الأوعية. أيضًا، لا تغسل اللحوم غير المطبوخة أو المأكولات البحرية النيئة في حوض الغسيل، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار البكتيريا، ويمكن أن يلوث الأطعمة الأخرى عن غير قصد.

CNN: هل هناك أي نصيحة لممارسات الشواء الآمنة في الهواء الطلق؟

وين: يجب أن تبقى اللحوم المطهية عند درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى حتى التقديم. وعلى العكس من ذلك، يجب تبريد اللحوم والدواجن حتى تصبح جاهزة للاستخدام، ويجب إخراجها فقط قبل وضعها على الشواية.

CNN: ماذا عن بقايا الطعام؟ هل هي آمنة للأكل؟

وين: لا ينبغي ترك الأطعمة القابلة للتلف لأكثر من ساعتين خارج الثلاجة. إذا كانت درجة الحرارة من حولك أعلى من 32.2 درجة مئوية، فيجب تبريد الطعام خلال ساعة واحدة.

CNN: هل هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم اتخاذ احتياطات إضافية؟

وين: يجب على الأشخاص المشاركين في صنع وتقديم الطعام توخي المزيد من الحذر، إذ أن لديهم القدرة على نقل العدوى للعديد من الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الفئات التي تعد أكثر عرضة للمعاناة من آثار سلبية إذا أصيبوا بالتسمم الغذائي مثل كبار السن، والأطفال الصغار، والحوامل، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كضعف المناعة.

ويجب على تلك الفئات اتخاذ احتياطات إضافية لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.