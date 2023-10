مضغ العلكة..هل فعلًا يبقى اللبان في المعدة 7 سنوات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا سيحدث إذا ابتلعت علكة عن طريق الخطأ؟ هناك فكرة شائعة مفادها أنها ستبقى في معدتك لمدة سبع سنوات.

ولكن، هذا الأمر غير صحيح.

وقال سايمون ترافيس، وهو أستاذ أمراض الجهاز الهضمي السريري بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، عبر البريد الإلكتروني، إن ابتلاع العلكة لا يضرّ الجسم إلّا إذا تم الإفراط في ذلك، وهو أمر نادر الحدوث.

وتابع : "هناك حالات تستقر فيها العلكة في أمعاء الرضع وحتى الأطفال عند ابتلاع كمية كبيرة منها، ما يسبب انسداداً.. ولكن خلال أكثر من 30 عامًا من الممارسة المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي، لم أشهد حالة واحدة على الإطلاق".

وقام الدكتور آرون كارول، وهو أستاذ طب الأطفال وكبير مسؤولي الصحة في جامعة إنديانا، بتأليف العديد من الكتب التي تفضح الأساطير التي نُسجت حول الجسم.

ووافق كارول على أن ابتلاع العلكة لن يسبب لك أي ضرر، لكنه لم يشجع هذا الفعل في الوقت ذاته.

وأضاف أن العلكة "ليس لها أي قيمة غذائية".

منذ متى يمضغ الناس العلكة؟

وكانت الشعوب القديمة تستخدم العلكة لدرء العطش والجوع، وفقًا لما ذكرته جينيفر ماثيوز، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة ترينيتي في سان أنطونيو، بولاية تكساس الأمريكية، ومؤلفة كتاب "Chicle: The Chewing Gum of the Americas, From the Ancient Maya to William Wrigley".

وقالت ماثيوز إن شعب المايا استخدم مادة تُعرف باسم "تشيكل" للمضغ. وتأتي من شجرة "السابوديلا" المنتشرة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى.

وكان يمضغ هنود البيما عصارة شجرة التنوب لآلاف السنين، قبل اكتساب الأوروبيين هذه العادة وتسويقها، بحسب ما ذكرته ماثيوز.

متى تقلق بشأن ابتلاع العلكة؟

وقال ترافيس وكارول إنك لا تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا ابتلعت العلكة عن طريق الخطأ، ولم تشعر بأي آلام.

ومع ذلك، قد يتأثر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وهو عبارة عن سلسلة من الأعضاء المرتبطة ببعضها البعض في أنبوب طويل من الفم إلى فتحة الشرج.

وقالت الدكتورة ليلى كيا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، والأستاذة المشاركة بالطب في كلية "فاينبرج" للطب بجامعة نورث وسترن في مدينة شيكاغو: "إذا لم يكن هناك أي انسدادات، ولا توجد أي تضيقات، فستسير الأمور على ما يرام".

وتابعت: "إذا كان هناك أي تضيق أو إذا كنت تعاني من التهاب شديد حقًا لأي سبب من الأسباب، أو لديك مشكلة في الحركة، حيث لا تُفرّغ معدتك أو قولونك بالطريقة اللازمة، فمن المؤكد أن تناول العلكة، أو أي مادة أخرى غير متحللة، قد تُسبب مشاكل بالفعل".

وأوضحت كيا أن مرض "كرون" يُعد سببًا شائعًا لالتهاب الجهاز الهضمي، ويمكن أن يتسبب في تضييقه، مركدة أن الأطباء يوصون بتجنب بعض الأطعمة مثل الفاكهة والخضار النيئة، والمكسرات، والبذور، والفشار، والعلكة.