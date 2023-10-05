كويكب باسم "إله الفوضى" عند المصريين القدماء هو محطة ناسا المقبلة

عرض فني لـOSIRIS-APEX وهو يرفع الغبار حتى يتمكن من دراسة كويكب أبوفيس.

(CNN)-- بعد رحلة لمسافة 4 مليارات ميل تقريبًا (ذهابًا وإيابًا)، نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في تسليم أول عينة من كويكبات لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وحددت المهمة الجديدة للمركبة الفضائية بمسار لكويكب يحمل اسم أبوفيس "Apophis"، وهو كويكب ذو سمعة مثيرة للخوف، إذ سمي على اسم "إله الفوضى والظلام" عند المصريين القدماء.

وأشارت أحدث الأبحاث إلى أن أبوفيس ليس في مسار تصادمي مع كوكب الأرض في أي وقت قريب، لكن الكويكب سيقترب من الأرض في عام 2029، بصورة سيتمكن الناس من رؤيته بالعين المجردة.

وستقوم المركبة الفضائية التي اعيد تسميتها بـOSIRIS-APEX بدخول مدار حول أبوفيس وتدرسه لمدة 18 شهرًا، وتحليل السطح الصخري للكويكب.