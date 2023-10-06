دراسة: أكل لحوم البشر كان طقسا جنائزيا شائعا بأوروبا

(CNN)—كشفت دراسة حديثة أن أكل لحوم البشر كان ممارسة جنائزية روتينية شائعة في أوروبا منذ حوالي 15 ألف عام، حيث كان الناس يأكلون موتاهم ليس بسبب الضرورة بل كجزء من ثقافتهم.

وبينما عثر الباحثون سابقًا على عظام مقضمة وجماجم بشرية تم تعديلها إلى أكواب في كهف غوف في إنجلترا، تشير دراسة نشرت في مجلة Quaternary Science Review إلى أن هذا لم يكن حادثًا منعزلاً.

وركزت الدراسة على الفترة "المجدلية" في أواخر العصر الحجري القديم، إذ عاش المجدليون قبل حوالي 11.000 إلى 17.000 سنة، وقام الخبراء في متحف التاريخ الوطني بلندن بتحديد 59 موقعًا مجدلينيًا تحتوي على بقايا بشرية، كان معظمها في فرنسا، مع وجود مواقع أيضًا في ألمانيا وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا وجمهورية التشيك والبرتغال.

وتمكن الباحثون من تفسير السلوكيات الجنائزية في 25 موقعًا، أظهر 15 موقعا منها دلائل على بقايا بشرية عليها علامات مضغ، وعظام جمجمة عليها علامات قطع، وعظام مكسورة عمدًا بنمط مرتبط باستخراج نخاع العظم للحصول على العناصر الغذائية، مما يشير إلى ممارسة أكل لحوم البشر.