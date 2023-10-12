عدد قياسي من الأشخاص ماتوا بسبب جرعات زائدة خلال فترة جائحة كورونا.. أي مخدر هو الأكثر خطورة؟

تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات على الإطلاق بسبب جرعات زائدة من المخدرات في عام 2020.. هل السبب متعلق بجائحة فيروس كورونا؟

البيانات تشير إلى ارتفاع سريع في الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات أثناء الوباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفق البيانات الجديدة الصادرة عن المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، لا يزال عدد الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة يتزايد كل شهر، لكن يبدو أن الوتيرة تتباطأ.

وتشير التقديرات الجديدة الصادرة عن المركز إلى أن أكثر من 112 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب جرعة زائدة من المخدرات خلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو/أيار، بزيادة قدرها أكثر من 2،700 شخص عن العام السابق.

وكان هناك 112,024 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة خلال فترة الـ12 شهرًا المنتهية في مايو/أيار، مقارنة بـ109,261 خلال فترة الـ12 شهرًا المنتهية في مايو/أيار 2022، بزيادة قدرها 2.5%.

وأشارت الدكتورة كاثرين كيز، أستاذة علم الأوبئة بكلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا، إلى أن الزيادة بدأت تستقر.

وقالت كيز: "لا يزال لدينا عدد غير عادي من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة أعلى بكثير مما شهدناه خلال السنوات السابقة. ومع ذلك، فإن "الزيادة التي [شهدناها] في عام 2021 تباطأت".

وهذه الزيادات تدريجية من شهر لآخر تعد، ولفتت كيز إلى أن الزيادة الأخيرة في الوفيات لا تزال أقل من ارتفاع الوفيات الناجم عن جرعات زائدة من المخدرات التي شوهدت خلال السنوات الأولى لجائحة كوفيد - 19.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة بنسبة 30% بين عامي 2019 و2020، ثم ارتفعت بنسبة 15% أخرى بين عامي 2020 و2021، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وقالت كيز: "كانت هناك زيادات غير عادية في عامي 2020 و2021، لكنها بدأت تستقر في عام 2022، وتمتد الآن إلى عام 2023. وهي لم تنخفض بعد"، لكن وتيرة الزيادة تتباطأ بالتأكيد.

لذا فهذه تعد أخبارًا جيدة ومؤشرًا على استمرار أزمة الصحة العامة.

وتسلط كيز الضوء على أن هذا التراكم الصغير لوفيات الجرعات الزائدة لا يزال يضع عام 2023 على مسار يجعله عامًا مدمرًا آخر وسط انتشار وباء المخدرات.

وأضافت كيز: "لا يزال أعلى قليلاً من فترات الـ12 شهرًا السابقة. لذا، فمن المؤكد أنه لا يزال يشير إلى تأثير مدمر على صحة السكان".

وشهدت بعض الولايات، خصوصًا في غرب الولايات المتحدة، زيادات حادة في الوفيات، فمثلا شهدت واشنطن أعلى زيادة متمثلة بأكثر من 37% من العام المنتهي في مايو/أيار 2022 إلى العام المنتهي في مايو/أيار الجاري، من 2،373 إلى 3،254 حالة وفاة.

وكان الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية الاصطناعية متسببة في الغالبية العظمى من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، وفقا للبيانات المؤقتة، تليها المنشطات النفسية مثل الميثامفيتامين.

وذكرت كيز أن "الفنتانيل منتج لا يمكن التنبؤ به، والأشخاص الذين يستخدمونه أكثر من اللازم يمكن أن يتعرضوا لجرعة زائدة بسرعة"، مضيفًة أن الدواء خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين لا يدركون أنّهم يستهلكونه.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول نسخة من دون وصفة طبية من عقار "النالوكسون"، أو "ناركان"، وهو دواء يستخدم لعكس جرعة زائدة من المواد الأفيونية.

مع ذلك، ترى كيز أن طرح عقار "النالوكسون" في الأسواق لا يكفي ببساطة للسيطرة على وباء المواد الأفيونية.

وأضافت: "يعد النالوكسون أداة مهمة لعكس مخاطر الجرعة الزائدة، ويعد توافره بمثابة خطوة حاسمة في جهود الوقاية من الجرعة الزائدة، لكنه بالتأكيد ليس الوسيلة الوحيدة.

تابعت: "نريد أن نتأكد من أننا نساعد جميع الأشخاص الذين يتلقون الجرعة الزائدة حتى نتمكن من المشاركة في جهود الوقاية".