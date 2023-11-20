الانزلاق الغضروفي..ما هي أعراضه وكيف يمكن علاجه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد الانزلاق الغضروفي إصابة في العمود الفقري، حيث توجد سلسلة من العظام (الفقرات). وتُوجد بين هذه الفقرات وسائد مستديرة تُسمى الأقراص، التي تعمل كمخازن لسوائل المفاصل بين العظام، ما يسمح بالانحناء والتحرك بسهولة.

وعندما يتمزق أحد هذه الأقراص أو يتسرّب، يُطلق عليه الانزلاق الغضروفي.

ما هي أعراض الإصابة بالانزلاق الغضروفي؟

تعرّفوا في الانفوغراف أعلاه إلى أعراض الانزلاق الغضروفي وأسباب الإصابة به وطرق علاجه، وفقًا لمنظمة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون:

أعراض الانزلاق الغضروفي في الظهر:

ألم حاد على جانب واحد من الأرداف في الساق وأحياناً القدم.

آلام الظهر.

وخز أو تنميل في الساقين و/ أو القدمين.

ضعف العضلات.

أعراض الانزلاق الغضروفي في الرقبة:

ألم بالقرب من لوحي الكتف أو بينهما.

ألم ينتقل إلى الكتف والذراع وأحيانا يشمل اليد والأصابع.

ألم يزداد عند ثني أو لف الرقبة.

خدر أو وخز في الذراعين.

أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي

توجد مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى الانزلاق الغضروفي مثل:

الشيخوخة.

السمنة.

الحركات المتكررة بالطريقة الخاطئة.

الإصابات مثل الالتواء أو الكسور.

طرق علاج الانزلاق الغضروفي

تتمثل طرق العلاج بعدة إجراءات أو بحسب ما تقتضيه الحاجة، وقد تتضمن ما يلي: