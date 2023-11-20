قد يؤدي للوفاة.. 6 أعراض تكشف عن الإصابة بداء السعار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد السعار، أو ما يُعرف بداء الكلَب، عدوى فيروسية بالثدييات البرية والأليفة، تنتقل إلى البشر عن طريق لعاب الحيوانات المصابة عبر العض، والخدوش، ولعق الجلد المصاب، والأغشية المخاطية.

ما هي الأعراض التي تشير إلى الإصابة بهذا الداء؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، (تويتر سابقًا)، أن داء السعار عبارة عن مرض فيروسي حيواني المنشأ يتسبب بالتهاب حاد في الجهاز العصبي، لافتة إلى أن الأعراض تبدأ تدريجيا، وقد تؤدي إلى الغيبوبة ثم الوفاة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الوقاية من داء السعار باللقاحات وتطعيم الحيوانات الأليفة.

وفي الانفوغراف أعلاه، إليكم 6 أعراض تكشف عن الإصابة بمرض السعار، وفقا لوزارة الصحة والسكان المصرية: