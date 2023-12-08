ظاهرة "المستعر الأعظم".. مركز الفلك يرصد 3 منها بسماء أبوظبي ليلة الخميس

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رصد مركز الفلك الدولي، ظاهرة تعرف باسم "المستعر الأعظم" ليلة الخميس من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ملتقطا عددا من الصور للظاهرة.

ونشر مركز الفلك 3 صور على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ليلة أمس الخميس 07 ديسمبر 2023 ثلاثة نجوم منفجرة، وهي الظاهرة التي تسمى ’مستعر أعظم‘ أو ’سوبرنوفا‘".

وأضاف: "تبين الصور المرفقة هذه الأجرام وفيما يلي تفاصيلها: أولا: اسم المستعر الأعظم SN 2023vyl اللمعان وقت الرصد 14.4 تاريخ الاكتشاف 28 أكتوبر 2023 المكتشف فريق ATLAS، جامعة هاواي، الولايات المتحدة".

وتابع: "ثانيا: اسم المستعر الأعظم SN 2023rve اللمعان وقت الرصد 14.8 تاريخ الاكتشاف 08 سبتمبر 2023 المكتشف محمد عودة، الإمارات.. ثالثا: اسم المستعر الأعظم SN 2023xtg اللمعان وقت الرصد 16.6 تاريخ الاكتشاف 14 نوفمبر 2023 المكتشف كويتشي أيتاجاكي، اليابان".

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