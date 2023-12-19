نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فوز البروفيسورة اللبنانية نيفين الخشاب العميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في حسابه عبر موقع إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، إن الخشاب "قدمت أكثر 275 بحثًا في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو"، مُشيرًا إلى أنه "كان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية".

وعبّر الشيخ محمد بن راشد عن "تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورين بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة".

في مطلع يناير/ كانون الثاني 2022، أطلق الشيخ محمد بن راشد مبادرة "نوابغ العرب" بهدف تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مسارات رئيسية، تتضمن الفيزياء والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها، مع دعمهم علميًا وبحثيًا.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد تخصيص 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) للمبادرة، إضافة إلى تشكيل لجنة من 4 وزراء لوضع منظومة متكاملة للإشراف على النوابغ العرب، كما أعلن أن متحف المستقبل، المعلم العالمي الجديد، سيكون "المركز الرئيس لهذا الحراك العربي الجديد".