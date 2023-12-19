نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دراسة: هذه الحبّة اليومية يمكن أن تساعد الناس في خسارة الوزن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت مراكز مكافحة السموم في جميع أنحاء الولايات المتحدة أنّها شهدت زيادة حادة في المكالمات المتعلقة بعقار "سيماغلوتيد" (semaglutide)، وهو دواء يؤخذ عبر الحقن، ويُستخدم لمرض السكري، وفقدان الوزن. وأبلغ بعض الأشخاص عن أعراض مرتبطة باستهلاك جرعات زائدة بالخطأ.

في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت مراكز السموم الأمريكية عن تلقيها 3 آلاف مكالمة تقريبًا بشأن عقار "سيماغلوتيد"، وشكل ذلك زيادة بمقدار 15 ضعفًا منذ عام 2019.

وفي 94% من المكالمات، كان هذا الدواء المادة الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها.

وقالت المديرة الإدارية السريرية للهيئة، الدكتورة كيت براون، إنّه في معظم المكالمات، أبلغ الناس عن أخطاء في الجرعات المُستخدمة، وشرحت: "في الكثير من الأحيان، يكون الشخص هو الذي استخدم جرعة مضاعفة من طريق الخطأ، أو استهلك جرعة خاطئة".

الإصدارات المركبة قد تتطلب جرعات مختلفة

وحصل عقار "سيماغلوتيد" على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2017، ويُباع تحت اسم Ozempic عند استخدامه لمرض السكري، وWegovy عند استخدامه لفقدان الوزن.

وبعدما بدأ المشاهير في الترويج لـOzempic كوسيلة لإنقاص الوزن علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2022 ، طغى الطلب على الإمدادات المتوفرة.

وحدث نقص في قاعدة بيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مارس/آذار من عام 2022، ما فتح الباب أمام بعض الصيدليات المؤهلة لإنتاج نُسَخ مركبة.

وغالبًا ما تختلف الإصدارات المركبة من "سيماغلوتيد" عن الدواء الحاصل على براءة اختراع، فيحتوي الكثير منها على أملاح "سيماغلوتيد" التي تُدعى "سيماغلوتيد الصوديوم"، و"خلات سيماغلوتيد".

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنّ أشكال الملح في الدواء لم يتم اختبارها أو الموافقة عليها لتكون آمنة وفعالة مثل الدواء الحاصل على براءة اختراع، وبالتالي هي غير مؤهلة للحصول إعفاء التركيبات في القانون للأدوية التي تعاني من نقص.

وفي حالات أخرى، تُباع الإصدارات المركبة بجرعات لم تتم الموافقة عليها.

وراسلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اثنين على الأقل من البائعين عبر الإنترنت لتحذيرهم، ومطالبتهم بالتوقف.

ورفعت شركة الأدوية Novo Nordisk دعوى قضائية لمنع 6 منتجعات صحية، وعيادات طبية، وأخرى لفقدان الوزن من بيع النُسَخ المقلدة.

ولكنها تحظى بشعبية لأنها قد تكون أرخص، خصوصًا إذا كان العلاج غير مشمول في التأمين.

وأفادت مراكز مكافحة السموم إنّ الأعراض المُبلغ عنها لا تسمح لها بمعرفة ما إذا كانت المكالمات متعلقة بالأدوية الحاصلة على براءة اختراع، أو الإصدارات المركبة، بحسب براون، ولكن يعتقد بعض مدراء مراكز السموم بالولاية أنّ العديد من المكالمات هي بشأن الإصدارات المركبة.

زيادة المكالمات لمراكز السموم

ووصف الدكتور جوزيف لامبسون، مدير مركز معلومات السموم والأدوية في نيو مكسيكو، ما حدث لبعض الأشخاص الذين اتصلوا بالخط الساخن لمكافحة السموم في ولاية يوتا الأمريكية، التي شهدت تضاعف المكالمات المتعلقة بعقار "سيماغلوتيد" بـ4 مرات تقريبًا بين عامي 2021 و2022.

وكتب لامبسون عن هذه الحالات في مجلة جمعية الصيدلة الأمريكية.

واستهلك اثنان من المتصلين 10 أضعاف الجرعة القياسية من الدواء بالخطأ.

وتُباع الأدوية ذات العلامات التجارية في أقلام حِقَن مملوءة مسبقًا تأتي مع بعض الحماية، ويختار المرضى الجرعة الصحيحة وينقرون عليها للحقن، لذلك يكون من الصعب ارتكاب الأخطاء.

وعادةً، يبدأ الأشخاص بجرعات أقل ويصلون إلى الكمية العلاجية بمرور الوقت حتى تتمكن أجسامهم من التكيف.

ومع ذلك، تأتي الإصدارات المركبة عادة في قوارير زجاجية متعددة الجرعات، ويقوم المرضى بسحب جرعاتهم الخاصة في المحاقن، لذا من السهل أن يشعروا بالارتباك.

ولا يوجد ترياق محدد عند استخدام جرعة زائدة من عقار "سيماغلوتيد". والأمر يستغرق أسبوعًا واحدًا لإزالة نصف كميته من جسمك.

ويمكن لأقسام الطوارئ والمستشفيات دعم المرضى فقط بالسوائل الوريدية والأدوية المضادة للغثيان أثناء خروج الدواء من أجسادهم.