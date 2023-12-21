السعودية تكشف تفاصيل وضع متحور فيروس كورونا JN.1 في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، أنها رصدت سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا JN.1 داخل المملكة لافتة إلى أن نسبته بلعت 36%.

جاء ذلك في تدوينات لوزارة الصحة السعودية على صفحتها لمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "رصدت هيئة الصحة العامة (وقاية) سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته 36٪؜ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة. وتؤكد ’وقاية‘ بأنه لا يوجد ما يثير القلق".

وفي تدوينة لاحقة قالت الصحة السعودية: "نؤكد بأنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة. كما نوصي الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة".

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ متحوّر"JN.1" الفرعي، لفيروس كورونا، يُسبب حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد، وتعتبر هذه السلالة الأسرع انتشاراً من الفيروس، وهي سائدة بالفعل في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.