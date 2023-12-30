أكثر من 30 عملية في زيارة واحدة.. امرأة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها بأمريكا

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت كاثلين ويلسون، من ولاية مينيسوتا الأمريكية، دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، كيفين مولدريم. واتهمته بإجراء 8 عمليات تيجان، و4 عمليات قنوات جذرية، و20 حشوة في زيارة واحدة، في شهر يوليو/ تموز 2020.

وأوضحت ويلسون أنها اضطرت إلى زيارة أطباء أسنان آخرين من أجل إصلاح عمل مولدريم "المهمل".

وتدّعي أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير السجّلات الطبية فيما يتعلق بالكمية المستخدمة.

وتواصلت CNN مع طبيب الأسنان لكنها لم تتلّق أي رد.

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وقال محامي ويلسون، ناثانيال فايمر، إنه تمت الاستعانة بالدكتور أفروم غولدشتاين، وهو طبيب أسنان يعمل في هيئة التدريس بجامعة فلوريدا، كشاهد خبير لمراجعة سجّلات ويلسون، وفقًا لإفادة خطية.

وفي تقرير بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرّ غولدشتاين بأن مولدريم "نجح في تشخيص ما تعاني منه أسنان كاثلين، لكن علاجه كان سيئًا".

وأشار إلى أن كمية التخدير التي استخدمها مولدريم في حالة ويلسون كانت "تتجاوز بشكل صارخ ما يمكن اعتباره آمنًا".

وتواصلت CNN مع غولدشتاين، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

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وتُطالب ويلسون، التي تزعم أنها عانت من الألم والإحراج، بتعويض يزيد عن 50 ألف دولار.

ووفقاً لسجّلات المحكمة، تلّقى مولدريم أمر الاستدعاء في مكتبه، بمدينة إيدن بريري الأمريكية، في 20 ديسمبر/كانون الأول.

ويقول الموقع الإلكتروني للعيادة إن مولدريم يعمل كطبيب أسنان منذ 20 عامًا.

واتصلت CNN بفايمر، الذي قال إنه يُفضّل "عدم التعليق على الدعاوى القضائية النشطة".

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