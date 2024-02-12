دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتوفى العديد من النساء كل عام بسبب مشاكل تتعلق بالحمل أو مضاعفات ما بعد الولادة. وهناك أكثر من 80% من الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن منعها، وفقا لما ذكره موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتعاني العديدمن النساء من مشاكل صحية حادة وغير متوقعة تتعلق بالحمل والتي قد يكون لها عواقب صحية طويلة المدى.

وإذا كنت حاملاً أو أنجبت خلال العام الماضي، فمن المهم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أي عرض لا يبدو طبيعيا. وقد يكون الأمر جسديًا، ولكنه قد يشمل أيضًا مشاعر الحزن، والقلق، والإرهاق التي تجعل من الصعب إكمال أنشطة الرعاية اليومية.

وفي الانفوغراف أعلاه، يمكنّ التعرّف إلى المشاكل الصحية الناجمة عن الحمل التي قد تستمر لمدة تصل إلى عام بعد الولادة:

صداع لا يختفي أو يزداد سوءًا بمرور الوقت

الدوخة أو الإغماء

تغييرات في الرؤية أو النظر

حمى تصل إلى 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) أو أعلى

تورم شديد في اليدين أو الوجه

أفكار حول إيذاء نفسك أو طفلك

صعوبة في التنفس

ألم في الصدر أو ضربات القلب السريعة

الغثيان الشديد والقيء

ألم شديد في البطن لا يزول

توقف أو تباطؤ حركة الطفل أثناء الحمل

نزيف مهبلي أو تسرب السوائل أثناء الحمل

نزيف مهبلي أو إفرازات بعد الحمل

تورم شديد أو احمرار أو ألم في ساقك أو ذراعك

التعب الشديد

ويجدر بالذكر أن هذه القائمة لا تهدف إلى تغطية كل الأعراض التي قد تشعر المرأة بها، ومن الأفضل دائمًا إخبار مقدم الرعاية الخاص بك للحصول على المساعدة اللازمة.