مصر.. تداول أنباء "تسرب فيروس تنفسي جديد" ووزارة الصحة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردّت وزارة الصحة والسكان المصرية على أنباء بشأن "تسرّب فيروس تنفسي جديد" إلى البلاد.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، ووفقًا لما كتبته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيانٍ عبر "فيسبوك" الأحد.

وبحسب البيان، نفت وزارة الصحة والسكان هذه الإشاعة، مؤكدةً عدم وجود أي تفشٍ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى البلاد.

كما أشارت الوزارة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكلٍ فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض، إضافةً لتطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي قد تنتشر فيها أوبئة.