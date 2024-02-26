مصر.. تداول أنباء "تسرب فيروس تنفسي جديد" ووزارة الصحة ترد

علوم وصحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردّت وزارة الصحة والسكان المصرية  على أنباء بشأن "تسرّب فيروس تنفسي جديد" إلى البلاد.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، ووفقًا لما كتبته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيانٍ عبر "فيسبوك" الأحد. 

وبحسب البيان، نفت وزارة الصحة والسكان هذه الإشاعة، مؤكدةً عدم وجود أي تفشٍ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى البلاد.

كما أشارت الوزارة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكلٍ فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض، إضافةً لتطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي قد تنتشر فيها أوبئة.

قد يهمك أيضاً

وزارة الصحة المصرية توضح أعراض الفيروس المخلوي التنفسي مع زيادة انتشاره

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.