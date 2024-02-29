تخطف الأنفاس.. صور جديدة قرب قطب القمر الجنوبي التقطتها أوديسيوس

(CNN)— رصدت صور جديدة رائعة لحظة هبوط المركبة الفضائية أوديسيوس، بهدوء قرب القطب الجنوبي للقمر وذلك كأول مركبة أمريكية الصنع بمثل هذه المهمة منذ خمسة عقود.

الصورة التقطتها أوديسيوس بعد الهبوط مباشرة، عندما كان محرك المركبة الفضائية لا يزال يعمل للحفاظ على الاستقرار، ويُرى قذف الغبار القمري نتيجة ذلك. Credit: Intuitive Machines

شاركت شركة Intuitive Machines، وهي الشركة التي طورت مركبة الهبوط أوديسيوس ومقرها هيوستن، الصور في مؤتمر صحفي، الأربعاء، وأكد مسؤولون من الشركة ووكالة ناسا - التي دفعت تكاليف طيران الأدوات العلمية في المهمة - أن جميع أدوات أوديسيوس تنقل البيانات، مما دفعهم إلى إعلان نجاح المهمة رغم النكسات الكبيرة أثناء الهبوط الدراماتيكي للمركبة الفضائية.

صورة ثانية شاركتها Intuitive Machine، الأربعاء، 27 فبراير - بعد أيام من هبوط 22 فبراير Credit: Intuitive Machines

وكانت أوديسيوس قد واجهت مشكلات ملاحية في الساعات التي سبقت هبوطها على سطح القمر، الخميس الماضي، عندما وصلت المركبة إلى وجهتها وهبطت في حفرة متآكلة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف إلى حد كبير.

1) موقع الهبوط المستهدف لأوديسيوس بالقرب من القطب الجنوبي. 2) موقع هبوط مهمة Chandryaan-2 الهندية. 3) موقع مهمة SLIM "Moon Sniper" اليابانية Credit: CNN/NASA/JAXA/ISRO/lROC

وخلال عملية الهبوط على السطح، تعثرت المركبة الفضائية واتكأت على جانبها، حسبما كشفت الشركة المصنعة، الجمعة، وبحسب الإحاطة الإخبارية لوكالة ناسا وIntuitive Machines، الجمعة، لم تكن حالة المركبة الفضائية وجميع أدواتها العلمية واضحة بعد.

لكن المسؤولين كشفوا، الأربعاء، أن أوديسيوس تغلبت على الصعاب - حيث قدمت البيانات من جميع أدوات ناسا الستة على متنها بالإضافة إلى الحمولات من الشركات التجارية، بما في ذلك مرصد ذو كاميرا مزدوجة من شركة Canadensys Aerospace ومقرها تورونتو.